publié le 10/02/2017 à 20:07

Ce soir, toute l'industrie musicale française aura les yeux rivés sur France 2. À partir de 20h50 sont diffusées les Victoires de la musique, présentées par Bruno Guillon et Thomas Thouroude. La 32e cérémonie récompensant les meilleurs artistes français de l'année se tient au Zénith de Paris. C'est un jury d'environ 600 professionnels qui décide à qui remettre les différents trophées, brassant tous les genres musicaux. À l'exception de la Victoire de la chanson de l'année, pour laquelle le public a pu voter jusqu'au 9 février.



En 2017, de grands noms se disputeront les trophées. Renaud, Véronique Sanson, Vincent Delerm, Benjamin Biolay, Julien Doré, Louise Attaque ou encore Jean-Michel Jarre figurent parmi les nommés. Du côté des révélations, on croisera JAIN, L.E.J, Georgio, Kungs, Amir ou Radio Elvis. En leur souhaitant le même coup d'accélérateur qu'a connu Christine and the Queens en 2015, après s'être produite sur la scène des Victoires.

En attendant les résultats, il est encore temps de se prêter au jeu des pronostics. Le triomphe de Renaud est ainsi très attendu, vu son retour acclamé et très suivi en 2016, avec un nouvel album et une tournée à guichets fermés. De son côté, JAIN rafle le plus grand nombre de nominations avec 3 catégories : artiste féminine, concert et clip vidéo.

Suivez la cérémonie minute par minute

20h38 - Le public se met en place au Zénith de Paris

20h31 - Découvrez nos pronostics pour la soirée



20h00 - Bonjour et bienvenue sur ce live pour suivre les Victoires de la musique 2017.