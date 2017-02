publié le 10/02/2017 à 15:45

Liés par l'Eurovision d'abord, Alma et Amir ont bien plus d'un point en commun. C'est la jeune chanteuse qui a finalement été désignée pour représenter la France au 62e concours de l'Eurovision, qui se tiendra à Kiev le 13 mai prochain. À 28 ans, Alexandra Maquet défendra nos couleurs avec la chanson Requiem, dont le clip a été dévoilé en même temps que son interprète, jeudi 9 février.



Et la jeune chanteuse a quelques points en commun avec son prédécesseur, Amir, qui a terminé en sixième position de l'Eurovision 2016. La responsabilité de défendre la France certes, mais pas seulement. "Je connais très bien Alma, elle a fait la première partie de ma tournée, et nous avons même passé le jour de l'An ensemble avec des amis", confie Amir au magazine Télé 7 Jours. Et d'ajouter, "quand j'ai appris qu'elle allait nous représenter à l'Eurovision, j'ai été très surpris. Agréablement bien sûr. France 2 a fait un choix intelligent car c'est une artiste qui saura nous représenter comme il le faut".

Et le chanteur ne tarit pas d'éloges à propos d'Alma. "Elle a le charme, ce petit truc qu'on attend de la France à l'étranger (...). Pour moi, elle a tout pour être dans le top 5. J'y crois !", s'enthousiasme-t-il. Il faut dire que les deux jeunes artistes partagent un autre point commun, un certain Nazim, auteur-compositeur-interprète à qui l'on doit J'ai cherché - titre avec lequel Amir a séduit lors du dernier concours de l'Eurovision - et Requiem, chanson avec laquelle Alma devra faire ses preuves le 13 mai prochain.