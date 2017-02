publié le 10/02/2017 à 22:58

Des Victoires de la musique sous le signe de la fraternité pour leur édition 2017. Tandis qu'un jeune homme, Théo, a été victime de violences policières le 2 février, Olivier Bassuet, producteur du clip Makeba de la chanteuse Jain primé lors de la cérémonie, a adressé un message de soutien au jeune homme, et lancé un appel à la fraternité entre les individus de toutes origines et de toutes couleurs de peau.



Profitant de sa montée sur scène, ce 10 février, pour recevoir au côté de Jain, la première récompense de la soirée, le producteur a évoqué le parcours de Miriam Makeba, chanteuse Sud-Africaine également reconnue pour son combat contre l'apartheid. "Aujourd'hui, ça a une saveur particulière, parce que l'on traverse des moments troubles, et je voulais dire à ma fille que l'on n'est pas des bamboulas et qu'on est tous des Théo", a amorcé Olivier Bassuet.

Avant de poursuivre : "Aujourd'hui je veux croire en la justice et, ce clip, c'est ce que ça représente. On a créé des ponts entre les peuples, c'est le monde qu'on a envie de créer, et c'est le monde qu'on va continuer de créer", a-t-il poursuivi. Un discours en direct vivement salué par l'assemblée présente au Zénith de Paris.

"On est pas des bamboulas, on est tous des Théo", très beau message sur @France2tv ! #VictoiresDeLaMusique / #Victoires2017 pic.twitter.com/8z1PECof4u — Le thug en personne (@Plantureux) 10 février 2017