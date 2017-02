INVITÉ RTL - La thèse de l'accident pour justifier des faits de viol présumé est "insupportable" pour l'avocat.

Les premières conclusions de l'IGPN dans l'enquête sur l'interpellation musclée de Théo à Aulnay-sous-Bois par quatre policiers ne retiennent pas l'intention de commettre un viol, alors que le jeune homme de 22 ans a été gravement blessé à l'anus. La juge d'instruction, qui a mis en examen l'un des policiers pour viol, pourrait revoir sa position. "Si la requalification arrive, alors pour tous ceux qui ont pénétré des victimes, il leur suffira de dire qu'il n'y avait pas d'intentionnalité sexuelle pour échapper à la cour d'assises", estime Me Éric Dupont-Moretti, l'avocat de Théo.



"Ce qui est insupportable dans le rapport, c'est le mot accident. Ce n'est quand même pas Théo qui s'est empalé sur la matraque", insiste le représentant du jeune homme, invité de RTL. L'IGPN ne conteste pas les faits de violence et les blessures, constatées par un examen médical. Le policier mis en examen a remis en cause la version de Théo. Sans nier le coup de matraque, il a indiqué qu'il ne voulait pas pénétrer intentionnellement le jeune homme.



Depuis plusieurs jours, l'affaire s'est déplacée sur le champ politique et médiatique. François Hollande s'est rendu au chevet de Théo mercredi. "Cette interpellation, ce n'est pas la France. C'est donc normal que le président de la République aille rendre visite à Théo, poursuit Me Éric Dupont-Moretti. J'ajoute qu'il n'a fait aucune déclaration pour demander à la justice d'être sévère, il a été respectueux de nos règles."