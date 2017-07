publié le 05/07/2017 à 15:41

Les décibels vont faire vibrer l'Hôtel de Ville de Paris. Du 6 juillet au 8 août, les passionnés du quatrième art pourront s'y rendre pour assister au Fnac Live, festival incontournable pour les amateurs de découvertes musicales. Près de 28 concerts gratuits seront proposés au public pendant ces trois jours.



Le Fnac Live se veut éclectique. Pour ce qui est de la programmation, il y en aura donc pour tous les goûts : des jeunes artistes montants, comme Fishbach et sa pop des années 1980 ou Eddy De Pretto, en passant par le très prometteur Tim Dup ou les grands noms de la chanson française comme Benjamin Biolay, Julien Clerc ou Julien Doré.

Les amateurs d'électro ne sont pas laissés pour compte non plus avec les duos Cassius et Blaze, quand les rockeurs pourront redécouvrir les Britanniques de The Horrors. Même les passionnés de trip hop y trouveront leur compte grâce à la présence de Jay-Jay Johanson. Autant de musiciens à ne pas rater ou à découvrir à l'occasion de cet événement parisien.

1. Julien Clerc, le 6 juillet

Après 50 ans de carrière, il n'est plus à présenter. L'interprète de Ma préférence, Le Chasseur ou Femmes... je vous aime (pour ne citer que ces morceaux) fera une apparition au Fnac Live lors d'un concert exclusif sur la scène du salon, le jeudi 6 juillet. Une aubaine pour les fans qui le suivent depuis de nombreuses années : car le chanteur français a commencé sa carrière en 1968, sortant un premier album qui porte son nom.



Julien Clerc est à la fois connu pour ses 23 albums studios, ses innombrables tubes, mais également pour ses participations dans des comédies musicales, comme Hair ou Emilie Jolie. En 2014, il sort son dernier album Partout la musique vient, suivi du single Entre elle et moi en 2016.

2. Benjamin Biolay, le 6 juillet

Le plus ténébreux des musiciens français sera bel et bien au Fnac Live. Bien qu'il soit une figure majeure du monde musical français depuis 2001, Benjamin Biolay s'est fait connaître du grand public seulement en 2009, grâce à son album La Superbe. Ce disque lui vaut un énorme succès commercial après avoir conquis la critique depuis ses débuts.



Depuis, tout lui réussit : il obtient trois Victoires de la Musique, collabore avec de nombreux autres musiciens (Françoise Hardy, Elodie Frégé, Vanessa Paradis pour ne citer qu'elles) tout en écrivant ses propres morceaux et en s'offrant quelques passages au cinéma. En 2017, le chanteur surdoué sort son dernier album, Volver, dont il a interprété le morceau éponyme lors de la clôture du Festival de Cannes. Celui qui sera bientôt juré dans la version 2017 de Nouvelle Star sur M6 se produira sur la scène du Parvis de l'Hôtel de ville le jeudi 6 juillet.

3. Julien Doré, le 8 juillet

Avec sa voix suave et ses textes envolés, Julien Doré va assurément séduire le public du Fnac Live, le samedi 8 juillet sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Il semble aujourd'hui loin le temps où il remporte la cinquième saison de la Nouvelle Star : le musicien a réussi aujourd'hui à s'imposer comme un artiste incontournable de la musique française, mariant les sonorités pop, rock et folk dans tous ses titres devenus des tubes, empochant au passage une Victoire de la musique.



Au cours de ses dix ans de carrière, l'interprète de Les Limites, Kiss Me Forever et Paris-Seychelles a signé 4 albums studios, dont le dernier, &, est sorti dans les bacs en 2016. Ce musicien aux sonorités sensuelles va très certainement électriser les festivaliers du Fnac Live notamment sur la mélodie de son dernier tube Coco Câline.

4. Calypso Rose, le 6 juillet

77 ans, 800 chansons au compteur, et plus de 20 albums à son actif. Calypso Rose est assurément la doyenne du Fnac Live mais promet de faire danser ses spectateurs grâce à ses morceaux empruntant aux sonorités calypso. Depuis 1964, la superstar caribéenne enchante le public avec ses tubes comme Fire in Me Wire. Elle est surtout connue comme la première femme à avoir chanté du calypso, ce genre musical étant auparavant réservé aux hommes.



Son dernier album, Far From Home, est sorti en 2016 et obtient l'année suivante la victoire de l'album de musique du monde de l'année. Elle envoûtera le public de ses chants exotiques et de ses morceaux entraînants le 6 juillet, sur la scène du parvis.



5. Camille, le 7 juillet

Le Fnac Live va assurément bouger aux rythmes de mélodies insolites cette année. Camille, la musicienne la plus atypique de la scène française, sera également présente sur la scène du parvis le vendredi 7 juillet. Depuis ses débuts remarqués en 2002, la chanteuse française s'est démarqué des autres grâces à ses morceaux jouant sur les rythmes et le bruit.





Cette singularité ne l'a pas empêché de séduire le public : son premier album, Fil, sur lequel figure le single Ta Douleur, fait un carton et devient disque de platine. Douze ans plus tard, cette artiste aux sonorités envoûtantes sort son septième album, OUÏ, qu'elle présentera au public du Fnac Live.

6. Fishbach

Elle n'a que 25 ans mais a déjà réussi à imposer son nom sur la scène française. Fischbach a suscité l'intérêt de nombreux amateurs de musique grâce à ses sonorités alliant le rock, la synthpop, et la variété. Elle se fait remarquer en 2016, lorsqu'elle reçoit le prix du Printemps de Bourge.



Tout bascule alors, puisqu'elle est retenue pour participer aux Transmusicales de Rennes, où elle séduit le grand public. Son premier album, À ta merci, est sorti en 2017. Elle en fera profiter le public du Fnac Live le jeudi 6 juillet, sur la scène du parvis.



Retrouvez la programmation complète du Fnac Live 2017

Jeudi 6 juillet, sur la scène du Parvis (de 17h à minuit) : Label Microqlima, The Pirouettes, Fishbach, Témé Tan, Calypso Rose, Polo & Pan, Benjamin Biolay, MØME.

Jeudi 6 juillet, sur la scène du salon (19h40 à 20h30) : Julien Clerc





Vendredi 7 juillet, sur la scène du Parvis (de 17h à minuit) : Label Vietnam, Otzeki, Alltta, Loyle Carner, Paradis, Irène Drésel, Camille, Cassius

Vendredi 7 juillet, sur la scène du salon (18h à 20h35) : Juliette Armanet, Albin de la Simone, Rover





Samedi 8 juillet, sur la scène du Parvis (de 17h à minuit) : Label Beggars, Eddy de Pretto, Valerie June, Aliocha, The Horrors, Clara Luciani, Julien Doré, The Blaze.

Samedi 8 juillet, sur la scène du salon (18h à 20h35) : Tim Dup, Frànçois & the Atlas Mountains, Jay-Jay Johanson.