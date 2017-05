publié le 12/05/2017 à 18:34

C'est confirmé, Nouvelle Star va faire son grand retour sur M6. Le célèbre télé-crochet lancé en 2003, passé entre temps par C8, a participé à lancer la carrière d'artistes encore bien connus aujourd'hui : Julien Doré, Amel Bent, Camélia Jordana ou encore Christophe Willem.



C'est FreemantleMedia France, société de production historique du programme - elle est propriétaire de la marque - qui en reprend les rennes. Il se pourrait que l'ancien producteur du Grand Journal de Canal +, Renaud Le Van Kim, fasse également partie de l'équipe de production, selon Puremédias. L'enjeu est de taille : C8 avait récupéré l'émission de 2012 à 2016 mais n'avait pas commandé de nouvelle saison en raison de la baisse des audiences. Il s'agit donc de relancer un programme qui avait commencé à s’essouffler...

Depuis l'annonce surprise du retour du programme sur sa chaîne d'origine, les rumeurs concernant les contours de la formule qui sera proposée ont le vent en poupe. À quelle date aura lieu ce grand retour ? Qui composera le jury ? Les castings sont-ils déjà ouverts ? Autant de questions qui restent pour l'heure sans réponse officielle mais des confirmations arrivent tout de même à filtrer. La rédaction de RTL.fr fait le point sur ce que l'on sait du retour de Nouvelle Star sur la Six.

Où et quand ?

Nouvelle Star pourrait revenir dès "la rentrée prochaine" sur M6. Pour le moment, la chaîne n'a pas officialisé le retour du télé-crochet et n'a pas communiqué de dates précises.



Pour ce qui est du lieu, exit le mythique pavillon Baltard où Nouvelle Star a vibré pendant tant d'années avant d'être transférée à l'île Seguin (Boulogne-Billancourt) sous un chapiteau. Pour son retour, l'émission va reprendre le chemin de l'ouest parisien mais, cette fois, dans La Seine Musicale, une nouvelle salle de concert inaugurée le mois dernier.

Qui pour juger les candidats ?

À défaut de pouvoir réunir les membres emblématiques du jury de l'émission - Marianne James, Manu Katché, André Manoukian et Dove Attia - M6 est contrainte d'aller à la pêche aux jurés et l'exercice est compliqué car le jury représente une composante indispensable pour dynamiser les audiences d'un tel programme.



Pour l'heure, on sait que Arielle Dombasle a été approchée mais qu'elle n'a pas encore accepté la proposition. Au contraire de Catherine Naubron-Nusse, inconnue au bataillon aux yeux du grand public mais réputée dans le secteur (elle gère la carrière de la chanteuse Louane), qui aurait déjà accepté, selon Europe 1.



Autre personnalité qui pourrait intégrer le jury : Benjamin Biolay. Le chanteur s'est dit "concrètement intéressé" mais, pour l'heure, aucun contrat signé, que ce soit avec Biolay ou les autres. PurePeople a laissé entendre que Lara Fabian, Nolwenn Leroy et Pascal Nègre pourraient également être de la partie mais tout cela n'est encore qu'au stade de rumeurs.

Qui pour animer ?

Benjamin Castaldi, Virginie Efira, Cyril Hanouna... Ils ont fait les belles heures du programme. Mais qui mettre à la présentation de Nouvelle Star pour cette réédition ? PureMédias a indiqué que M6 réfléchirait encore et hésiterait entre trois personnalités dont deux déjà présentes au sein de la chaîne. Seulement, le site n'en renseigne qu'une seule : Julia Vignali, la nouvelle recrue de M6 qui va remplacer Faustine Bollaert à la présentation du Meilleur Pâtissier.



De son côté, Europe 1 croit savoir que David Ginola, l'actuel présentateur de La France a un incroyable talent, aurait également été sollicité.