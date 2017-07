Capture d'écran Youtube / Welcome to Woodstock

"Welcome to Woodstock", la comédie musicale 60's de la rentrée

Les principaux intéressés ne présentent pas Welcome to Woodstock comme une comédie musicale, mais comme un "road-trip musical et psychédélique". Le spectacle, qui se jouera dès le 15 septembre au théâtre Le Comedia à Paris, propose de faire vivre ou revivre les années hippies.



"C'est d'abord un hommage musical à cette époque-là", explique Jean-Marc Ghanassia, auteur et producteur du spectacle, au micro de RTL. "C’est un hommage à ces chansons qui naissaient comme des champignons. Sur deux ans, entre 1967 et 1969, un nombre incroyable de chansons ont pris un succès planétaire, des groupes sont nés de partout... La musique était en train de changer, en même temps que le monde et la morale", se souvient-il. "Je me suis dit, les chansons ça se vit sur scène, ça se chante sur scène et ça se met en scène sur scène."

Yann Destal, interprète du spectacle et co-fondateur du groupe Modjo, évoque quant à lui son amour pour les tubes de cette époque : "C’est quelque chose que j'ai toujours fait, de chanter ces chansons-là (...) J'ai toujours gardé cette gymnastique de jouer dans les bars et de jouer ces morceaux qui sont un plaisir à interpréter vocalement et qui sont aussi un bon exercice, qui font bien travailler la voix. Quand Jean-Marc m'a proposé de participer à cette comédie musicale, avec ces chansons-là, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'essayer un truc auquel je ne m'attendais pas."