Céline Dion libérée et surprenante à Paris

publié le 05/07/2017 à 04:30

Mardi 4 juillet à l'AccorHotels Arena, Céline Dion donnait le premier d'une série de 4 concerts parisiens. Après avoir vendu près de 900.000 exemplaires de son dernier album, "Encore un soir", la chanteuse québécoise était encore une fois particulièrement attendue par ses fans.



C'est en haut et pantalon noir, rehaussés d'une veste argentée, que Céline Dion a fait son apparition sur la scène parisienne, sur laquelle on pouvait retrouver 20 musiciens et 3 choristes. Sa mission ? Nous emmener "dans un autre monde". Elle dévore la scène d'emblée, se promène dans tous les coins, salue ses fans. On la sent libérée, moins fragile que l'an dernier. Elle enchaîne d'ailleurs avec le puissant "Terre".

S'en suivent deux heures de concert, pour 22 morceaux et une setlist à 80% francophone. Céline Dion pioche dans l'album "S'il suffisait d'aimer", puis dans "D'eux". Son chant est musclé, énergique, presque trop démonstratif en début de show. Elle ne revisite que 4 morceaux de son dernier album : "L'étoile", "À vous", "Si c'était à refaire" et le morceau éponyme.

Une chorégraphie inattendue

Elle avait également réservé quelques surprises à son public, à commencer par une chorégraphie endiablée. En effet, après une pause, la star réapparaît allongée la tête à l'envers sur une chaise. Vêtue d'une combinaison intégrale moulante ultra sexy, elle interprète une rareté, un morceau qu'elle n'avait pas chanté en France depuis 1996 : "Le ballet". Débute alors un corps à corps torride avec un danseur. Une image rare et une facette que l'on ne soupçonnait pas chez Céline Dion.



C'est un tour de chant calibré mais musicalement très riche qui nous est offert au public parisien, notamment grâce au travail des cordes; Céline Dion mélange "Zora sourit" et "Man In The Mirror" de Michael Jackson. Puis elle ofre un medley un peu bancal de "Refuse To Dance, "Love Is All We Need" et "Black Or White", encore un morceau du "Roi de la Pop" lors duquel on voit quelques secondes son fils René-Charles rapper dans une vidéo.

Un final minimaliste mais vibrant

Céline Dion offre enfin quelques moments de douceur avec "Ziggy" puis sa chanson préférée, "S'il suffisait d'aimer". Elle épate sur "Tous les blues sont écrits pour toi", enchaîne "Love Can Move Mountains" et "River Deep, Mountain High", puis soudain descend dans la fosse, traverse la salle et termine la soirée, debout près de la régie technique, avec une version guitare-voix de "Pour que tu m'aimes encore". Un moment suspendu qui a manifestement ravi son public.

Céline Dion ose. Élégante, toujours aussi surprenante. Elle chantera encore mercredi, samedi et dimanche à Paris, le 12 juillet au stade de Lyon, le 18 juillet au Vélodrome à Marseille et le 20 juillet au stade de Nice.