publié le 17/05/2017 à 11:35

15 morceaux. 1 heure de musique. Un disque différent du précédent, mais tout aussi brillant. Volver, "revenir" en français, est un album bilan. "C'est la fin pour moi du chemin de croix", lance Biolay dans Roma (amoR), Volver n'est pas un volume 2 de Palermo Hollywood, mais les deux opus sont fortement liés. Pensés, écrits et partiellement enregistrés à Buenos Aires. Ces deux disques forment un diptyque, tout en étant indépendants l'un de l'autre.



"La matrice est commune en fait. Au début, il y avait 50 chansons et quand j'ai compris que ça allait être compliqué de faire un double album, je me suis concentré sur une quinzaine ou une vingtaine et j'en ai laissé d'autres en jachère, et c'est devenu un autre album", explique-t-il au micro de RTL. Volver est probablement le disque le plus coloré et varié de Benjamin Biolay. L'artiste joue avec un vocoder, arrange des déluges de cordes comme jamais, susurre un duo avec l'actrice Chiara Mastroianni.

On passe de l'élégante chanson française à un flow proche du rap, de chœurs métalliques à une reprise d'Avec le temps de Ferré. On entend aussi la voix de Catherine Deneuve, de l'espagnol, des cuivres. Volver c'est la quintessence du style Biolay. C'est aussi le nom d'une des chansons du disque. Le sommet de l'album. Un titre sur le temps qui passe, un morceau en forme d'introspection.

Des thèmes qui lui sont chers

"Y'a pas 5 heures, j'avais quinze ans", chante Biolay. 15 ans, comme l'âge auquel il a quitté le domicile parental de Villefranche-sur-Saône. Intime, Benjamin Biolay l'est aussi quand il aborde les attentats. "J'ai pas pu ne pas écrire là-dessus", confie-t-il au micro de RTL. Et d'ajouter : "En plus, j'étais à l'autre bout du monde donc c'était assez étrange d'écrire sur Paris".



Et c'est par un prisme singulier qu'il le fait, celui de l'alcool. Deux chansons évoquent d'ailleurs l'ivresse dans le disque. "C'est pas une façon de justifier la boisson, c'est de dire qu'il m'arrive de boire pour oublier. Il y a quelques nuits alcoolisées qui le sont aussi pour retrouver des choses qui ne sont plus là", continue Benjamin Biolay.



Volver le nouvel album de Benjamin Biolay sort vendredi 19 mai. Le chanteur poursuit sa tournée jusqu'au 30 novembre, et sera en concert dans le Grand Studio RTL le samedi 27 mai à 15h.