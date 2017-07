publié le 04/07/2017 à 14:35

Un enfant, seul dans un supermarché, met sa musique sur son walkman. C'est sur cette image que débute le nouveau clip de Vianney, partagé le mardi 4 juillet sur les réseaux sociaux. C'est la chanson Dumbo, extraite de son deuxième album portant le surnom de l'artiste, qui est mise en scène dans une vidéo légère et entraînante.



Ce clip illustre la rencontre entre un enfant innocent et un adulte travaillant dans les rayons d'un supermarché. C'est léger; empreint d'une certaine nostalgie. La vidéo été tournée dans le Nord de la France en mai 2017, à Dunkerque et sur la plage de Malo-les-Bains.

Tout au long de Dumbo, l'enfant et l'adulte se cherchent et se croisent. Vianney incarne ici un grand enfant qui échappe à son quotidien, observant le jeune garçon courir, danser et profiter de son insouciance. Les deux protagonistes s'amusent ensuite sur des trampolines, dans ce qui semble être une émouvante parenthèse enfantine pour l'adulte. Un clip amusant qui permet au musicien de promouvoir son second album éponyme, avant de reprendre sa tournée dans toute la France.