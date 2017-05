Camille de retour avec "OUÏ", un disque vertigineux construit autour du rythme

publié le 31/05/2017 à 10:39

Après une pause discographique de six ans, la chanteuse Camille fait son grand retour cette semaine. Elle publiera vendredi 2 juin OUÏ, son cinquième album studio. Après avoir joué avec les cordes sur Ilo Veyou ou les percussions corporelles sur Music Hole, Camille a enregistré onze morceaux avec des chœurs et des tambours. Un disque vertigineux, une aventure musicale, sensorielle. Sans règle ni format.



Camille s'est enfermée de longs mois dans deux endroits insolites pour créer ces chansons. Dans une petite chapelle dans le Tarn-Et-Garonne et dans la chambre d'écho ancestrale de la Chartreuse Notre-Dame-Du-Val-De-Bénédiction, à Villeneuve-lès-Avignon où elle vit désormais : "Un lieu, c'est comme une personne, un musicien dans le disque, explique l'artiste. Au-delà de ce côté acoustique qu'on entend, c'est un échange, et ce lieu là m'a accueilli, j'espère que je lui ai fait honneur. Son énergie est certainement présente dans le disque, la paix qu'il m'a apporté pour laisser libre court à mon imagination, à ma sensibilité, cette paix-là est très importante".







Un album construit autour du rythme

La mort de son père, la naissance de son deuxième enfant, une tournée à pied, de chapelle en église, les attentats qui ont touché la France, ces événements ont façonné ce nouvel opus construit autour d'une idée : la pulsation et les rythmes : "J'aime beaucoup partir du rythme pour composer. C'était vraiment la trame du disque, partir des rythmes de pleins d'horizons des fois inspirés de mon cœur qui bat, de rythmes assez simples comme dans Sous le Sable, des rythmes nourris de la danse africaine que je pratique énormément. Souvent les rythmes de pop sont pairs, les rythmes impairs ils libèrent de ça, ça devient des rythmes ronds et cycliques".

La danse comme inspiration

La danse en général a fortement influencé la création de ce disque. Avec OUÏ, Camille s'éloigne encore un peu plus du format chanson classique. Créé avec l'arrangeur Clément Ducol - son compagnon à la ville comme à la scène - cet album mêle ainsi des sonorités électroniques à des mélodies inspirées de la bourrée, une danse traditionnelle du Massif-Central ou du congo, une danse originaire de Gascogne.



"Je me suis dit, ces rythmes de transes qui me parlent tellement ils doivent bien exister ici où je vis, quels sont-ils ? Je suis allés dans des bals trad' et folks, il y en a pleins en France, c'est une scène très vivante et passionnante, avec des musiciens géniaux qui ont un rapport très interactif avec les danseurs", confie la chanteuse. Elle finit par ajouter : "Je me suis inspirée d'airs que j'ai entendu. Ce sont des airs endiablés, qui dansent, qui parlent de nos racines, c'est très puissant".

On a vraiment cherché un son intimiste très riche, très lumineux. Camille Partager la citation





OUÏ avec un tréma sur le i, "c'est s'ouvrir et écouter", glisse Camille. Il faut s'abandonner pour apprécier cet album où s'entrecroisent des textes sur les fluides de l'amour, l'industrialisation des semences, Nuit Debout, les dérives du tourisme, l'amour de la langue et des mots. "C'est un disque qui m'apaise", dit Camille. Qui pousse sa quête vocale et musicale encore plus loin. Chœur lyrique, a cappella, voix saturée.



La chanteuse réfute toutefois l'étiquette de technicienne de la chanson : "Le mot technique a un caractère inhibant, arrogant des fois. Je ne sais pas si je me retrouve dans ce mot, j'expérimente. Et en expérimentant, je développe une technique très personnelle, je ne cherche pas à être une professionnelle de la voix. J'ai envie de rester dans une approche très spontanée. Sur ce disque, j'ai voulu explorer le chant lyrique. Il y a aussi beaucoup de chœurs rythmiques : on a vraiment cherché un son intimiste très riche, très lumineux."

La pochette de l'album "Ouï" de Camille Crédit : Because Music

Camille dans "Le Grand Studio RTL"

Le nouvel album de Camille sort vendredi 2 mai. Elle est déjà en tournée partout en France et sera présente dans les Festivals cet été, à Strasbourg le 24 octobre, aux Folies Bergère à Paris les 20 et 21 novembre, à Brest le 30 novembre ou encore à Bordeaux le 20 janvier. D'ici là, Camille chantera samedi 10 juin dans Le Grand Studio RTL à 15h.