Fishbach : "Quand on dit que je chante avec mes tripes, c’est vrai"

publié le 11/03/2017 à 16:58

À tout juste 25 ans, la chanteuse Fishbach rencontre le succès avec son premier album À ta merci. Elle a composé la quasi-totalité de son album à Charleville-Mézières dans le grenier de sa maison familiale, qu’elle a rebaptisé "le purgatoire", à l'aide d'une "appli à 3,99 euros". "Avec huit pistes, il faut qu’on fasse une chanson", assure-t-elle, "c’est très rapide, c’est très intuitif".





Mais la chanteuse a néanmoins fait appel à deux réalisateurs pour enregistrer À ta merci. "J’ai tenté de lui donner conscience et qu’elle s’assume pleinement", explique Antoine Gaillet un des deux réalisateurs avec Xavier Thierry. "J’ai rencontré plusieurs personnes, il était plein de doutes et c’est ça qui m’a plu", ajoute de son côté Fishbach.

Parmi les 12 titres de son album, Fishbach, ou Flora Fischbach pour l'état-civil, confesse une petite préférence pour Mortel. Le "jamais rien vu d’aussi mortel que ces tirs au hasard" qui revient à plusieurs reprises sur ce titre, paru sur un EP le 10 novembre 2015, a pris un tout autre sens lorsque les attentats de Paris et Saint-Denis ont été commis trois jours plus tard. "Cette chanson me fait un bien fou, quand on dit que je chante avec mes tripes, c’est vrai", confie-t-elle, "il y a quelque chose de très particulier parce que je sens qu’on partage quelque chose avec le public".