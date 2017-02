publié le 10/02/2017 à 10:47

L'événement dans les bacs aujourd'hui c'est la sortie de Depardieu chante Barbara. Le comédien de 68 ans rend hommage à la Dame en noir, vingt ans après sa disparition. Il reprend 14 de ses chansons. Des titres qu'il a interprété, le 9 février, sur la scène du Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris. Sur scène, les murs défraîchis pour seul décor. Un piano, celui de Barbara. Un pianiste, Gérard Daguerre, le dernier musicien de Barbara. Et Gérard Depardieu en chemise noire et pantalon sombre. Il ne chante pas, il chuchote, déclame, ânonne presque parfois. Mais l’intensité du phrasé stupéfait la salle.



Qu’importent les mots oubliés ou inversés. L’acteur joue, le comédien vit Barbara, son amie intime. Celle avec qui il avait monté le spectacle Lily Passion en 1986. Celle chez qui il avait une chambre à Précy-sur-Marne. Pendant 1h30, il enchaîne les titres entrecoupés de textes parlés. Le disque n'a pas été prémédité, il a été enregistré sans répétition. Hier sur la scène, il s’est jeté à corps perdu dans ces chansons. En filigrane des extraits de confidences qu’il lit, Gérard Depardieu parle aussi de lui. On comprend mieux pourquoi ces deux êtres s’aimaient et se comprenaient.

Plus qu'un hommage, ce disque et ce spectacle sont une déclaration d'amour à Barbara. Pudique. Intense. Surtout émouvante. Gérard Depardieu chante Barbara au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris jusqu'au 18 février.

Les Victoires de la Musique au Zénith ce 10 février

La cérémonie sera diffusée en direct sur France 2 à 21h. 12 catégories avec à chaque fois 3 nommés, 4 pour la Victoire de la chanson originale. Les nominations sont très éclatées cette année. Jain fait figure de favorite avec 3 nominations. Benjamin Biolay, Véronique Sanson et Amir ont deux chances d'être récompensés ce soir. Renaud une fois seulement, Vianney aussi. Une soirée qui s'annonce éclectique avec un bon équilibre entre chanson populaire et chanson un peu plus pointue...



Dans la catégorie Artiste féminine: sont nommées Imany, Jain et Véronique Sanson. Sans hésitation pour Steven Bellery, la grande gagnante c'est Véronique Sanson. Il faudra qu'elle se méfie toutefois de la jeune Jain. Quasi inconnue pour ses premières Victoires l'an dernier, elle revient fort de ses 300.000 disques vendus. Jain qui pourrait quand même s'incliner face à Yaël Naïm dont le clip Coward a été réalisé par Stromae. Très jolie vidéo musicale. Autre dame, autre prix : celui qui récompense les Musiques du monde. Steven Bellery parie sur Calypso Rose - 76 ans et originaire de l'île de Tobago.

Renaud mérite d'être récompensé

Dans la catégorie Artiste masculin sont en lice : Benjamin Biolay, Vincent Delerm et Renaud. Avec 700.000 albums vendus, le chanteur qui a marqué 2016 est assurément Renaud. Son retour fracassant mérite d'être récompensé. D'autant que Steven Bellery pour vote Benjamin Biolay dans la catégorie Album de chansons. Il y affrontera Julien Doré et Christophe Maé.



Amir, Claudio Capeo et Radio Elvis de leur côté chanteront pour la Victoire de l'Album Révélation. Steven Bellery pense que le succès populaire ne suffira pas et que c'est Radio Elvis qui l'emportera. Pour le prix de la Révélation scène : Broken Back, L.E.J et Minuit sont en compétition. Le journaliste de RTL parie sur Broken Back. Reste une Victoire, celle de la chanson originale, attribuée à Vianney selon le pronostic.