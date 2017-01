Le chanteur offre une reprise en japonais de "La Javanaise" de Serge Gainsbourg, alors qu'il doit débuter sa tournée promotionnelle au Japon dans quelques jours.

Julien Doré dans le clip de "La Javanaise", en japonais

par Eléanor Douet publié le 03/01/2017 à 05:45

Julien Doré pense à ses fans en ce début d'année 2017. Le 1er janvier, le chanteur a offert une reprise surprenante sur son compte Facebook. Après Moi Lolita ou encore Like a Virgin, Julien Doré reprend un classique de la chanson française : La Javanaise de Serge Gainsbourg. Détail de taille, la reprise est en japonais. "Avant mon départ au Japon dans quelques jours pour parler de & qui sort au pays du Soleil-Levant, voici en exclusivité le vidéo-clip de ma reprise en japonais de La Javanaise", écrit-il sur son compte Facebook.



Le clip, un long plan-séquence, que l'on doit à Brice VHD, déjà à l'œuvre pour la vidéo du Lac, surprend autant qu'il séduit. On découvre le chanteur sortant d'une cabane dans les bois, chantant cette Javanaise japonaise. Côté style vestimentaire, Julien Doré a opté pour un total look jean, avec veste sans manche et petit short moulant. Julien Doré marche, fait de la balançoire, se balade entre les fleurs, le tout l'œil fixé sur la caméra, comme s'il voulait capter le regard de tous. Un pari qui semble plaire puisque déjà plus de 400.000 personnes ont visionné le clip.