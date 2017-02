Madonna présente ses 2 nouvelles filles adoptives sur Instagram

publié le 09/02/2017 à 19:01

Elle avait d'abord nié les rumeurs, mais elles se sont avérées vraies. Madonna a bien adopté deux petites filles au Malawi : Stella et Esther, qui vivaient dans un orphelinat de la ville de Mchinji. La chanteuse a officialisé la bonne nouvelle par une photo sur son compte Instagram. On la voit marcher main dans la main avec ses deux filles, en robe bleue à pois blancs.



"Je peux officiellement confirmer avoir terminé le processus d'adoption de jumelles au Malawi, et je déborde de joie à l'idée qu'elles fassent à présent partie de la famille, écrit la popstar en légende de la photo. Je suis sincèrement reconnaissante envers toutes les personnes au Malawi qui ont œuvré à ce que cela soit possible, et je demande aux médias de respecter notre vie privée durant cette période de transition."

I can officially confirm I have completed the process of adopting twin sisters from Malawi and am overjoyed that they are now part of our family. I am deeply grateful to all those in Malawi who helped make this possible, and I ask the media please to respect our privacy during this transitional time. Thank you also to my friends, family and my very large team for all your support and Love!

La semaine dernière, Madonna s'était rendue au Malawi, officiellement pour "rencontrer des enfants hospitalisés à Blantyre" et travailler avec sa fondation Raising Malawi. La reine de la pop avait alors nié les rumeurs disant qu'elle souhaitait à nouveau adopter des enfants dans ce pays d'Afrique de l'Est.

C'est déjà là-bas qu'elle a adopté David Banda en 2006, et Mercy James, en 2009. Madonna se retrouve donc à la tête d'une fratrie de 6 enfants, avec ses aînés qu'elle a portés : Lourdes Maria Ciccone Leon, âgée de 20 ans, et Rocco Ritchie, 16 ans.