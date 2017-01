De Palmas, Amir, Patricia Kaas dans 100% Live

REPLAY - Tous les grands artistes français et internationaux sont passés sur la scène du Grand Studio RTL, retrouvez-les dans 100% live du dimanche 8 Janvier 2017.

> 100% Live du 08 janvier 2017 Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : Éric Jean-Jean Télécharger

par Ariane Spément , Claude Szigeti publié le 08/01/2017 à 16:01

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels.

La playlist de l'émission

DE PALMAS - Il faut qu'on s'batte

AMIR - Master blaster

Patricia KAAS - Adèle

Gauvin SERS - Héloïse

ROSE - La liste

Vincent DELERM - Les filles de 1973

Benjamin BIOLAY - Ton héritage

Crédit : George Michael George Michael - Symphonica

Les Grands albums live Hommage à George Michael

George MICHAEL SYMPHONICA ( 2014 )

George MICHAEL - Feeling good

> George Michael - Feeling Good

Le meilleur du grand studio, des enregistrements historiques

Alanis MORISSETTE -Ironic

Le live préféré d'Amir et de Baptiste Lecaplain

Le live préféré de AMIR - ONE REPUBLIC - What a wonderful world ( live native tour 2014)

Le live préféré de Baptiste LECAPLAIN - Paul MAC CARTNEY - Hey Jude (2009)

Les concerts à venir

De Palmas le 13 janvier à l'Agora d'Evry, et les 3 et 4 mars à l'Olympia où Amir se produira le 19 mars. Patricia Kaas le 20 janvier au Carré des Docks au Havre, puis elle sera du 26 au 28 janvier salle Pleyel à Paris, puis vous la retrouverez à la Halle Tony Garnier de Lyonle 12 mars.



Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.