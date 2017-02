Le 10 février, Gérard Depardieu sortira un disque de reprises de Barbara, contenant 14 morceaux. Les deux artistes ont été proches et ont même collaboré sur scène.

01/02/2017

Une curiosité pour démarrer. Gérard Depardieu sortira le 10 février un album de reprises de Barbara, enregistré en partie dans la maison de la chanteuse à Précy-sur-Marne. 14 titres, dont un présenté ce matin sur RTL : La solitude, morceau écrit en 1972. Chanté par Depardieu, c'est assez étonnant, il est fort ! L'acteur sera aussi en concert sur la scène du théâtre des Bouffes du Nord à Paris, du 9 au 18 février prochains. Il sera accompagné par Gérard Daguerre, qui fût le pianiste de Barbara pendant plus de 15 ans.



Gérard Depardieu chantait Comédiens, comédiens en 1980, année de sortie de son premier album intitulé Ils ont dit moteur... coupez ! Depuis, Depardieu a chanté plusieurs fois dans ses films (il a notamment repris Quand j'étais chanteur de Michel Delpech), et en 1986 il était sur scène avec Barbara dans le conte musical Lily Passion. Ils sont restés très proches jusqu'à la disparition de la chanteuse il y a 20 ans.



"Je m'attaque aux souvenirs et je m'attaque au bras de ma mémoire" confie Gérard Depardieu dans une vidéo dévoilée fin décembre, montrant l'enregistrement de l'album. "C'est difficile de chanter tout ça parce que... c'est tellement elle" ajoute l'acteur, visiblement très ému.