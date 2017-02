Aretha Franklin prend sa retraite

publié le 09/02/2017 à 16:12

Aretha Franklin tire sa révérence. La "Queen of Soul" (la reine de la soul), qui fêtera ses 75 ans le 25 mars prochain, a déclaré sur une chaîne locale de Détroit, sa ville natale, qu'elle avait prévu d'enregistrer et de sortir un album avant de quitter la scène. "Je dois vous dire que je vais prendre ma retraite cette année", a-t-elle déclaré aux journalistes de la chaîne.



Aujourd'hui, elle affirme être une artiste comblée. "Je me sens satisfaite et riche de l'évolution de ma carrière", a-t-elle déclaré à la chaîne. Cependant, elle a annoncé qu'elle ne s'arrêterait pas totalement mais qu'elle serait plus exigeante dans ses choix. "Je choisirai des projets bien précis, peut-être une fois par mois la moitié de l'année", a-t-elle déclaré. Ce qu'elle souhaite, c'est de passer plus de temps avec ses petits-enfants.

La célèbre chanteuse américaine, connue pour ses musiques soul, jazz, blues et gospel, a enregistré son nouvel album exclusivement à Détroit. Un opus composé de musiques originales et très différent de ce qu'elle a pu faire auparavant.



En 1965, la diva s'est faite connaître avec le titre "Respect" et est rapidement devenue le symbole de fierté de la communauté noire. Le 30 décembre 2015, lors de la 38ème cérémonie édition de l'Annual Kennedy Center Honors, l'ancien président avait versé une petite larme lorsque la chanteuse a entonné "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" en s'accompagnant au piano.



Ces dernières années, Aretha Franklin a eu des problèmes de santé. En 2010, elle a dû annuler des concerts de nombreuses fois pour des raisons médicales et a subi une chirurgie abdominale d'urgence. L'année dernière, elle a aussi dû annuler des concerts en raison de sa maladie.