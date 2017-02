Véronique Sanson et Sting dans le Stop ou Encore du 5 février 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Stop ou Encore de Vincent Perrot du 5 février 2017

Crédit : Elodie Grégoire Vincent Perrot

par Vincent Perrot publié le 03/02/2017 à 14:05

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Véronique Sanson et découvrez le nouveau single "Ces moments-Là", extrait de son dernier album "Dignes, dingues, donc..." Véronique Sanson entame une tournée dans toute la France dès novembre 2017, qui passera par la salle Pleyel de Paris et à l'Olympia en fin d'année 2017... Place ensuite à Sting, avec là aussi un nouveau titre "One fine day", extrait de son dernier album "57th & 9 th"..; La tournée ,mondiale de Sting passera par l'Olympia de Paris les 12 et 13 avril 2017, puis Villeneuve d'Ascq et Colmar... A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez remporter vos places pour assister à l'un des concerts de RENAUD, durant sa tournée "Phenix Tour"... . A vos téléphones: 3210

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

"Dignes, Dingues, Donc...", nouvel album de Véronique Sanson, 16,99 euros

sting 2

renaud



Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.