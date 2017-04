publié le 19/04/2017 à 16:56

Bienvenue dans le monde impitoyable du cinéma. Pas devant les caméras, cette fois, mais derrière le décors. La série française Dix pour cent fait tomber le rideau et plonge les téléspectateurs dans le quotidien tumultueux des agents d'acteurs et d'actrices. Ils s'appellent Andréa, Matthias, Gabriel et Arlette, interprétés par Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Liliane Rovère.



Les quatre imprésarios de l'agence ASK reviennent mercredi 19 avril pour une deuxième saison sur France 2. Six nouveaux épisodes qui ont été diffusés en intégralité lundi soir à Paris dans le cadre du festival Série Mania. Pour les autres, les deux premiers volets débarquent à partir de 21 heures. On avait laissé l'agence et ses agents dans un état plutôt délicat à la saison précédente sortie en octobre 2015. Dans quel état sont-ils au début de la saison 2 ? Ont-ils toujours autant de soucis avec leurs acteurs ?



Mathias dans la tourmente

Ça ne va pas beaucoup mieux à ASK. Mathias (Thibault de Montalembert) a été mis dehors par sa femme après lui avoir avoué avoir une fille cachée, Camille, par ailleurs assistante à ASK. La situation du numéro deux ne s'arrange pas. Elle s'aggrave même. Il est toujours dans un appartement provisoire, qui pourrait bien devenir permanent.

D'autant que dès le premier épisode, il se retrouve dans une tourmente sentimentale de deux clients : Ramzy Bédia et Virginie Efira. Ce sont les deux premiers guests de la série qui, à chaque épisode, centre l'histoire sur une ou plusieurs célébrités. Une manière de montrer les dessous des contrats et des caprices de stars, et surtout, la relation très particulière qu'elles entretiennent avec leur agent. Celle dernière, dans le cas de Mathias, est particulièrement mouvementée et marquée, à la fin, d'une trahison froide et ingrate.

Andréa retrousse les manches

Andréa (Camille Cottin) était restée sur un chagrin d'amour. On la retrouve plus déterminée que jamais à poursuivre ses missions d'agent et à sauver la boîte au bord de la faillite. C'est grâce à elle que ASK va d'ailleurs trouver un repreneur, le nouveau personnage phare de cette saison : Hicham Janowski campé par l'acteur Assaâd Bouab.



Un manager sans filtre qui veut contrôler ses agents. Des manières qui frôlent parfois le totalitarisme, mais qui semblent porter ses fruits, surtout quand il envoie ses équipes aller chercher le plus gros talent de l'agence concurrente : Fabrice Luchini. Andréa n'a pourtant pas oublié Colette, l'inspectrice des impôts responsable de leur redressement fiscal et leur passage devant le tribunal pénal des affaires. Elle hante toujours ses pensées.

> Dix Pour Cent - Saison 2 - La bande annonce

Un nouveau patron indomptable

En parlant d'Hicham, il annonce la couleur dès les premières minutes. Lorsqu'il reconnaît son ancienne camarade de collège, Andréa, il lui sort : "T'as changé de nom, mais pas ton nez". De quoi se faire une idée rapide du caractère indomptable de celui qui s'improvise chef d'une agence artistique.



Tellement exigeant et susceptible qu'il passe à deux doigts de mettre une de ses meilleures associées à la porte. La pression est montée depuis son arrivée, d'autant que la concurrence, Starmédias, fait tout pour détruire l'agence.





Toujours plus de caprices de stars

Les caprices des acteurs et actrices, avec un casting qui n'a rien à envier au premier, viennent ajouter du drame à la situation, d'autant que les vies personnelles des personnages principaux s'emmêlent à la complexité de l'histoire globale.



Ces anecdotes de célébrités sont d'ailleurs "toutes vraies", assure Dominique Besnehard à RTL, qui a eu l'idée de la série. Les auteurs promettent un "final en apothéose" avec une "actrice qui pète un câble au festival de Cannes".