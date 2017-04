"Dix pour cent", saison 2 : que sait-on des épisodes avec Isabelle Adjani, Julien Doré et Norman ?

publié le 26/04/2017 à 17:16

Pour cette soirée du 26 avril, c'est la suite de la saison 2 de Dix pour cent, démarrée le 19 avril. Cette nouvelle salve d'épisodes est d'ailleurs moins suivie que la précédente : 3.2 millions de personnes mercredi dernier contre 4.8 au démarrage en 2015. Même s'il faut attendre le résultat du visionnage en replay une semaine après la reprise, qui peut aller jusqu'à 800.000 téléspectateurs de plus, ce recours étant moins pratiqué il y a 2 ans. Il n'est pas exclu aussi qu'on ait surestimé l'intérêt du public pour les coulisses du showbiz...



Faites-vous une idée ce soir avec 2 épisodes de Dix pour cent montrant toujours le quotidien d'agents de stars touchant donc 10% du montant des contrats de leurs clients. On retrouve ainsi Andréa (Camille Cottin), qui commence l'épisode en recevant un top model (1,90 mètres au garrot) qui "se la pète" un tantinet.

Le Youtubeur Norman se prépare pour jouer avec Jacques Audiard

Côté célébrités, il y aura ce soir le Youtubeur Norman, qui doit avoir son permis pour jouer dans le prochain Jaques Audiard. Sauf que l'épreuve se révèle difficile pour le jeune homme qu'il l'a déjà loupé trois fois.Julien Doré est aussi de la partie. Il veut faire un peu de cinéma en préparant un film écolo-végétal avec sa compagne Charlotte Le Bon, sauf qu'il préfère finalement faire tourner Sofia (Stéfi Celma), la copine de son agent Gabriel (Grégory Montel), qui n'est pas super-rassuré de la voir côtoyer Julien Doré. Il est même très jaloux et risque de compromettre la carrière de la jeune femme.

> France 2 / Dix pour cent extrait : Ste´fi Celma et Julien Doré

Le plus de ce soir, c'est Isabelle Adjani, délicieuse en icône désireuse de tourner avec un cinéaste tendance : Sasha Hartman (Samuel Theis). Et comme tous les clients, Isabelle attend tout de son agent Mathias (Thibault de Montalembert ), y compris une écoute absolue lorsqu'elle lui raconte la série Game of Thrones.