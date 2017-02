Last scene of Potiche - Suzanne Pujol (Catherine Deneuve) is singing C'est beau la vie

Dancer in the dark

publié le 14/02/2017 à 18:37

Catherine Deneuve a de nombreuses cordes à son arc. Icône du 7e art, muse des plus grands réalisateurs (Jacques Demy, François Truffaut, André Téchiné), l'actrice a également des talents de chanteuse. La star a accepté de poser sa voix sur Noir et Blanc, le tout nouveau single d'Igit, ancien candidat de The Voice. Cette ballade poétique figurera sur le prochain album du chanteur, Jouons, attendu le 31 mars prochain. La comédienne apparaît également dans le clip officiel.



Noir et blanc aborde le thème de l'âge et les différences entre les générations. Igit a eu l'idée d'un duo avec Catherine Deneuve en croisant le regard de l'actrice sur une affiche. La star de 72 ans a tout de suite accepté. Elle avait même déjà remarqué le chanteur au chapeau dans The Voice et l'adorait. L'enregistrement du morceau a duré une journée seulement, au studio Pigalle à Paris, révèle Le Parisien.

Ses plus grandes chansons pour le cinéma

Ce n'est pas la première fois que Catherine Dorléac, de son vrai nom, pousse la chansonnette. Si sa voix a été doublée dans Les Demoiselles de Rochefort et Peau d'âne par la regrettée Anne Germain, disparue en septembre dernier, Deneuve a enregistré de nombreuses chansons au cours de sa carrière. Elle a notamment participé à plusieurs duos pour des bandes originales de films.

Catherine Deneuve a interprété Dieu fumeur de havanes avec Serge Gainsbourg sur la BO de Je vous aime de Claude Berri en 1980 ; chanter avec Björk pour le drame musical de Lars von Trier, Dancer in the Dark, en 2000 ; repris C'est beau la vie, de Jean Ferrat, avec Benjamin Biolay pour le film Potiche de François Ozon en 2010. L'actrice a également chanté Une fille légère en duo avec Chiara Mastroianni pour Les Bien-Aimés de Christophe Honoré en 2011.

Ses duos inoubliables dans les émissions télé

Mais ce n'est pas tout, l'icône du cinéma français a également partagé le micro avec de grands artistes au cours de sa carrière, parfois le temps d'une émission de télé. On l'a vue fredonner Quand on s'aime avec Gérard Depardieu (qui chante actuellement sur scène Barbara) pour l'émission de télévision Numéro 1 sur TF1 en 1980, reprendre L.O.V.E. en duo avec Julien Doré dans Taratata sur France 2, mais aussi revisiter L'Adorer avec Étienne Daho dans l'émission Empreintes sur France 5. Et oui Deneuve, n'est pas qu'une actrice immense, c'est aussi une voix qui compte.