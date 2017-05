Julien Doré au Zénith de Paris, Nolwenn Leroy dévoile son nouvel album

publié le 10/05/2017 à 09:54

Julien Doré vient de s'installer au Zénith de Paris pour une série de trois concerts qui a démarré le 9 mai. La semaine dernière, il était à Bordeaux pour défendre Esperluette, son quatrième album déjà écoulé à 300.000 exemplaires. Le logogramme de l'album est d'ailleurs reproduit en fond de scène et c'est d'ailleurs en le traversant que Julien Doré fait son entrée sur Porto-Vecchio. La voix est suave, Julien Doré crée un véritable cocon. Sur le morceau Le Lac, l'intégralité du décor est blanc immaculé. Deux des six musiciens sont installés sur des promontoires.



Julien Doré claque des doigts pour changer une lumière, chante dans les gradins, croise un panda géant, sort un ukulélé sur Winnipeg. L'artiste a pensé le décor et signé la mise en scène. Touche-à-tout, Julien Doré a imaginé son concert comme un spectacle découpé en quatre actes distincts. "C'est important pour moi de raconter quelque chose. J'ai toujours imaginé mes spectacles comme du théâtre, cela permet de réveiller chez l'autre des émotions et des ressentis. Je n'ai pas envie de tout contrôler, mais de tout goûter", confie le chanteur.



Avec cette tournée, Julien Doré fête aussi ses 10 ans de musique, après sa victoire dans la Nouvelle Star en 2007. Depuis, il a grandi sur scène. Libéré, décomplexé, il joue tour à tour au rockeur, au crooner, au séducteur. "J'ai plus de stress qu'avant mais j'ai compris sur la tournée précédente qu'on n'est pas obligé de se mettre en danger physiquement et psychologiquement sur la scène pour transmettre quelque chose. Ma voix est un peu plus posée car on est dans une époque lourde. Je vis ce qu'il y a de plus fort dans cette tournée", conclut-il.

Nolwenn Leroy détaille son prochain album "Gemme"

La semaine dernière, Nolwenn Leroy dévoilait le premier extrait de son sixième album Gemme. Un disque que Nolwenn Leroy peaufine actuellement à Londres et qui succédera à Ô Filles de l'Eau, paru il y a quatre ans et demi et écoulé à plus de 350.000 exemplaires. La chanteuse a pris son temps, elle s'est impliquée davantage dans l'écriture et a signé la plupart des textes de ce nouvel opus. Notamment cette nouvelle chanson Gemme, un titre léger, pop, très vocal, à la production résolument moderne.



"Cet album c'est un peu la quintessence de ce que j'ai pu faire ces 13 dernières années. Il y a un petit bout de chaque album. Le producteur anglais Jamie Ellis, qui a travaillé avec Adele et Florence and the Machine. Gemme est un album très pop où on retrouve ce celtisme d'une manière moderne", explique la chanteuse. Ce prochain disque n'a pas encore de date de sortie et pour cause, Nolwenn Leroy attend son premier enfant. Cet heureux événement bousculera donc peut-être la date de sortie, mais ce sera toutefois avant la fin de l'année a-t-elle juré.