L'humour et le rire seront à l'honneur sur M6, ce mercredi 12 juillet. Jamel Debbouze et ses amis reviennent pour la septième année consécutive faire pleurer de rire les téléspectateurs avec le Marrakech du rire.



Créé en 2010 par l'humoriste franco-marocain, ce festival a pour but de voir les téléspectateurs se bidonner, tout comme les nombreux artistes présents sur scène. Dès 21 heures, une succession de surprises et de sketchs inédits viendra ponctuer cette soirée 100% humour.

Figures emblématiques du rire mais aussi jeunes talents vont se succéder sur scène pendant deux heures à l'occasion de cette création multiculturelle, rassemblant des comiques venus du monde entier. Cette année, Jamel et ses amis au Marrakech du rire 2017 promettent plusieurs surprises, notamment des piques au couple Macron, à Donald Trump et même un sketch en chanson.

Gad Elmaleh, Elie Semoun... de nombreux humoristes invités

En tant que maître de cérémonie, Jamel Debbouze s'est entouré à la fois de ses amis mais aussi de nombreux talents émergents de la scène comique. Il a ainsi convié de grosses pointures de l'humour, comme Gad Elmaleh, Ary Abittan, Bruno Salomone ou Eli Semoun. Chantal Ladesou sera également présente aux côtés d'Alban Ivanov, Jeff Panacloc, Karine Le Marchand ou Kevin Razy.



Les fidèles de l'émission auront également droit à quelques invités surprises. Si le petit monde de l'humour n'a pas pu être présent dans son intégralité, certains feront tout de même des apparitions surprises par vidéo-conférence, comme Omar Sy ou Kad Merad, pour offrir des moments de franche rigolade.

Des sketchs inédits

Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir de nouvelles perles de l'humour au cours de la soirée. Le Marrakech du rire promet ainsi des séquences inédites, comme une parodie de Summer Night extrait du film Grease ou Karine Le Marchand qui fait preuve d'autodérision en évoquant L'Amour est dans le pré.



Les grands de ce monde en prendront également pour leur grade : plusieurs humoristes s'attaqueront en effet à l'épineux exercice de la pique à l'intention des politiques. Jamel Debbouze va ainsi proposer une imitation du président américain Donald Trump, avant de s'attaquer au Président Macron. Chantal Ladessou osera également une comparaison avec Brigitte Macron, quand Ary Abittan imitera la marche de "9h20" du Président le soir de son élection. De quoi se détendre les zygomatiques après une journée de travail éprouvante.