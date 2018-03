Jeff Panacloc est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 27/09/2016 à 10:15

Jeff Panacloc et Jean-Marc sont devenus de véritables stars. Leur histoire, c’est celle d’un succès fulgurante. En 4 ans, le ventriloque est passé des cabarets à une tournée des Zénith. Et, grâce à lui, la ventriloquie a retrouvé ses lettres de noblesse. Un art que ce gamin de Seine-et-Marne a découvert un peu par hasard en faisant des spectacles de magie dans des cabarets parisiens.





A cette occasion, le 5 octobre 2016 sera diffusé au cinéma Jeff Panacloc l'extraordinaire aventure réalisé par Guillaume Simon et Thierry Colby, un documentaire sur la folle ascension de l’humoriste.



Pendant 3 ans, des caméras l'ont suivies Jeff et sa marionnette Jean-Marc dans tous leurs déplacements. Il s'agit d'un documentaire exclusif regroupant les moments clés et les temps forts du spectacle Jeff Panacloc perd le contrôle.



"Jeff Panacloc l'extraordinaire aventure" au cinéma le 5 octobre 2016

De ses premiers spectacles dans sa ville natale jusqu’à sa dernière date très émouvante au Palais des Sports, en passant par une tournée aux Etats-Unis, Jeff Panacloc nous fait vivre tous ces moments.



Tous ses proches témoignent : ses parents, Aymeric son meilleur ami, Charlotte sa femme, Mickaël son manager, Philippe son producteur, Jarry son metteur en scène. Mais aussi Franck Dubosc, Gad Elmaleh et Pascal Obispo, sa bonne étoile.



Le film documentaire sera précédé d’un direct de 30 minutes, retransmis depuis le Grand Rex, et en interaction avec le public des salles de cinémas. Attention : Certains cinémas ne diffuseront pas le direct du Grand Rex !

