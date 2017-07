publié le 11/07/2017 à 16:53

Le lundi 10 juillet a sans doute marqué un tournant dans Touche pas à mon poste. L'émission de C8 animée par Cyril Hanouna sera la saison prochaine recentrée sur son ADN principal : l'actualité télé et médias. Sans doute y aura-t-il moins de divertissement et plus d'analyses et de débats concernant les programmes du petit écran.



TPMP reviendra aux fondamentaux qui avaient fait de l'émission un succès de la TNT sur France 4 avant de passer sur D8 en octobre 2008 et d'exploser au point de devenir un talk show incontournable du PAF.



Pour la saison prochaine, et après une vive polémique concernant une séquence jugée homophobe lors d'un prime time, et après le départ de certains chroniqueurs dont des "historiques", la production a décidé de procéder à un lifting et de donner sans doute plus d'épaisseur à l'émission en intégrant à l'équipe de "Baba" des profils plus journalistiques, afin de recentrer les débats sur l'actualité.



De solides journalistes médias et des humoristes

Lors de la saison 2017-2018 de TPMP, les "Fanzouzes" ne verront plus Sébastien Cauet, Capucine Anav ou encore Matthieu Delormeau. Exit aussi deux piliers de l'émission, Thierry Moreau (directeur de Télé 7 Jours) et Enora Malagré. Des départs volontaires pour une fin de cycle, qui permet donc de mettre en place une nouvelle formule, dont les acteurs dévoilés sont souvent de grosses surprises. À commencer par Rachid Arhab, journaliste, ex-présentateur du 13 Heures de France 2 entre 1998 et 2000 en duo avec Carole Gaessler et surtout ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

Autre arrivée dévoilée par Europe 1, celle de Renaud Revel, spécialiste média depuis 30 ans, ancien rédacteur en chef de L'Express et de Rokhaya Diallo, journaliste et chroniqueuse dans l'émission On refait le monde sur RTL. Pour étoffer encore l'expertise télé des chroniqueurs, Christine Lentz, ex-patronne de NRJ12 et Chéri 25 intègre l'équipe.



Dominique Farrugia, ex-membre iconique des Nuls, fondateur des chaînes Comédie et Cuisine TV mais également ancien directeur de Canal+, devrait lui aussi faire partie de la bande à "Baba". Côté émission, Camille Combal reste et serait chargé d'une chronique de 25 minutes entre 20h et 20h25 durant laquelle il décryptera l'actualité média et politique du jour, sans doute sur un ton décalé. Ceci n'est pas sans rappeler le format du Petit Journal diffusé alors au milieu du Grand Journal.

Un défi éditorial en vue

Toujours dans le débriefing, le journaliste Guillaume Genton (Europe 1), devrait venir décortiquer l’émission de la veille, alors que Tom Villa, que l'on a pu voir dans Salut les Terriens sera chargé d'une pastille humoristique. Humour encore, Titoff habitué des one man shows et des émissions d'Arthur ainsi que des Grosses têtes sur RTL, devrait être la doublure de Jean-Luc Lemoine.



Un changement risqué pour une émission dont le succès ne se démentait pas, mais qui se heurtait de plus en plus à la concurrence de Quotidien sur TMC. Posée sur une base de "fanzouzes" solides (2.8 millions de followers sur Twitter), l'émission doit réussir l'équation entre le divertissement qui plaît aux fans et le traitement de l'actualité médias qui a fait sa réputation. Pour ce faire, certains des chroniqueurs les plus populaires seront encore présents à la reprise : Valérie Benaïm, Isabelle Morini-Bosc, Jean-Michel Maire ou encore Julien Courbet seront au rendez-vous.