L'animatrice de M6 était l'invitée de 18h35 de Marc-Olivier Fogiel. L'occasion pour la présentatrice de "L'Amour est dans le pré" d'évoquer aussi sa deuxième émission, "Une Ambition Intime".

02/01/2017

La saison 2017 de L'Amour est dans le pré est lancée. M6 diffusera les lundis 2 et 9 janvier les portraits des quatorze nouveaux candidats. Pour cette douzième édition, onze hommes et trois femmes se lancent à la recherche de l'amour, et se prêtent au jeu des questions réponses face à Karine Le Marchand, animatrice de l'émission. Ce lundi 2 janvier seront donc présentés les premiers portraits des agriculteurs. La plus jeune, Nathalie à 27 ans et le doyen de cette douzième saison, Roland, en a 60.



Tous ont un point commun : ils sont à la recherche de l'âme sœur. "On va découvrir les portraits, après les prétendantes vont leur écrire, dans 6 semaines ont leur remet le courrier et vous découvrirez ça cet été. Ça pleure, ça rit, y’a des gens qui s’aiment", explique Karine Le Marchand. C'est aussi L'Amour est dans le pré qui a inspiré l'animatrice pour son autre émission : Une Ambition Intime.

C’est grâce aux agriculteurs que j’ai eu l’idée d’interviewer les politiques Karine Le Marchand Facebook Twitter Linkedin

"C’est grâce aux agriculteurs que j’ai eu l’idée d’interviewer les politiques. Les agriculteurs et les politiques souffrent de solitude, ils ne parlent pas, ce sont des taiseux qui ont du mal à montrer leur fragilité", confie Karine Le Marchand. La présentatrice qui compte bien tourner d'autres émissions, "entre la primaire de la gauche et la présidentielle", explique-t-elle. Et d'ajouter : "J’aimerais bien inviter le gagnant de la primaire de la gauche, avoir Emmanuel Macron... Il y en a un qui me fait rire, c'est Nicolas Dupont-Aignan", je trouve qu'il a une façon de s'exprimer qui est assez théâtrale dans ses discours et je me dis qu'il y a quelque chose là-dessous d'intéressant…"

Karine Le Marchand s'agace de la misogynie de certains journalistes

Avec Une Ambition intime, Karine Le Marchand a déclenché une vague de critiques. Venant du public, mais aussi des journalistes et des politiques. Des critiques qui n'ont pas blessé l'animatrice, qui explique que ce qui l'a énervée, "c'est tout ce qui était misogyne". Selon elle, quand on interroge des candidats "présidentiables", certains l'ont "ramené à une futilité de femme".



Et l'animatrice va plus loin. "Pourquoi le fait d'être en jupe c'est forcément être aguicheuse ?", interroge Karine Le Marchand, qui laisse parler son "côté féministe", avant d'ajouter : "Être à l'écoute et être féminine, ça ne veut pas dire être aguicheuse".