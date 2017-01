Ary Abittan raconte sa "story" dans son nouveau spectacle

REPLAY - Le nouveau spectacle de l'humoriste, "My Story", est actuellement en tournée en France, avant de se poser du 28 Février au 4 mars à la Cigale à Paris.

> "My Story", le nouveau spectacle d'Ary Abittan.

par Monique Younès publié le 13/01/2017 à 09:51

Le nouveau spectacle d'Ary Abittan s'appelle My Story. Et c'est l'histoire d'un enfant traumatisé ! Traumatisé par un père marocain, chauffeur de taxi qui lui a transmis cette manie de parler très fort. Marqué également par sa mère, tunisienne, qui lui prenait sa température tel un torero qui plante sa banderille dans le dos du taureau, une maman qui le coiffait et l'habillait sans délicatesse aucune.



Mais la cerise sur le gâteau, c'est que la mère Abittan obligeait le petit Ary à chanter dès l'âge de 7 ans devant toute la famille debout en slip rouge sur la table. Madame Abittan aurait pu écrire un livre, intitulé Comment traumatiser mon fils en 10 leçons, avec un bon chapitre intitulé : "perdre mon fils dans un grand magasin". Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Ary Abittan soigne bien sa mère dans son spectacle.



Qui aime bien châtie bien. Vous n'imaginez pas les nombreux traumas que Ary a développés : jalousie effrénée, angoisse maladive, obsession de la mort, phobie d'impulsion... mais finalement, qu'importe ses pensées sauvages, puisque Ary Abittan est aujourd'hui sur scène grâce à cette famille haute en couleur, qu'il moque autant qu'il aime. Faites attention à vos tympans en allant le voir. Il a vraiment la voix qui porte.