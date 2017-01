ÉCLAIRAGE - Avec son spectacle "Gad part en live" diffusé sur Netflix le 24 janvier et sa nouvelle tournée américaine, Gad Elmaleh construit sa carrière outre-Atlantique, dans les pas de ses idoles.

par Capucine Trollion , Morgane Giuliani publié le 12/01/2017 à 07:00

Depuis trois ans, Gad Elmaleh est parti à la conquête de l'Amérique. Ses efforts ont fini par payer, et il est devenu l'humoriste français chouchou des Américains. En janvier, il reprend sa tournée outre-Atlantique avec le spectacle Oh my Gad!, qui sera diffusé sur Netflix l'année prochaine. Avant cela, la plateforme de streaming américaine va diffuser à partir du 24 janvier, et en exclusivité dans 190 pays, son spectacle inédit Gad Elmaleh part en live, enregistré à Montréal. Il y raconte son expérience américaine.



Et cela n'a pas été simple. Il a dû s'adapter tout en restant fidèle à son style de stand-up : "Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé par faire du stand-up pur, en restant fixe avec le micro près de la bouche. Je voulais faire comme les Américains, confie-t-il à TéléObs. C'est con, mais j'étais intimidé. Mais plus je faisais de clubs, plus ma vraie nature, ma gestuelle revenaient." Retour sur la recette de son succès.

Des parrains prestigieux

Gad Elmaleh a réussi à s'associer à des grands noms du stand-up américain comme Seth Meyers et Jerry Seinfeld. Ce dernier est d'ailleurs devenu un ami du "Frenchy", après qu'ils se soient rencontrés à Paris en 2013, grâce au film Bee Movie. Gad Elmaleh a même participé à son émission Comedians In Car Getting Coffee.



Et au départ, c'est grâce à Jerry Seinfeld que l'humoriste français a eu envie de tenter sa chance aux États-Unis, comme il l'explique dans le documentaire 10 minutes in America, diffusé sur Canal +. Avec ses mimiques, sa verve et son ingéniosité, Gad Elmaleh parvient à séduire son public anglophone en lui racontant ses déboires de Français aux États-Unis.



L'humoriste français se fait aussi coacher par un certain Sacha Baron Cohen, trublion à qui l'on doit certaines des comédies les plus loufoques de ces 10 dernières années, comme Borat, Brüno ou The Dictator. Comme il l'explique à TéléObs : "Un jour, un pote – Sacha Baron Cohen pour ne pas le nommer –m'a dit : 'Mais pourquoi tu ne bouges pas tout le temps comme ça ? Aux États-Unis, des mecs tout droit qui font des blagues, ils en ont des centaines, mais un mec qui parle avec son corps, il y en a peu.' Je l'ai écouté, et ça marche très fort."

Retour à la case départ

En 2015, Gad Elmaleh se lance sur les routes américaines pour sa première tournée Gad Bless America. Un show presque intégralement en anglais, qui lui permet de se faire remarquer et d'être ensuite nommé le "Seinfeld français". Mais avant cela, il joue dans des petites salles, lui qui avait pris l'habitude des grandes foules. Ce retour à la case départ ne le décourage pas. "C'est un grand défi. On sort de sa zone de confort, de ses fans, de ce qu'on a, c'est bien. La seule différence, c'est qu'on ne va pas dans les mêmes restaurants après les spectacles, on va au kebab", explique-t-il sur le plateau de Conan O'Brien en mai dernier.



Il enchaîne alors la scène et les cours d'anglais, pour devenir de plus en plus "fluent" dans la langue de Shakespeare. Une stratégie gagnante, dans un pays fasciné par la culture française. Bingo : le prestigieux New York Times lui consacre en 2015 un article dithyrambique. De quoi augmenter sa notoriété dans le pays et dans les salles. Au bout de 2 ans de travail, Gad Elmaleh parvient à se produire plusieurs fois au mythique Comedy Cellar, qui accueille les plus grands humoristes du pays.

Repéré par les talks-shows américains

Que de chemin parcouru ! Un an après ses débuts, le spectacle Oh My Gad! fait salle comble à New York et reprendra en janvier, quatre soirs par semaines. Le tout au Joe's Pub, l'un des lieux incontournables de cette ville qui fait tant pour l'humour, maison-mère du Saturday Night Live. Gad Elmaleh assurera aussi la première partie de son ami Jerry Seinfield.



Plus encore que ses spectacles, Gad Elmaleh est aussi invité dans les talk-shows américains. Un formidable tremplin pour l'humoriste, ces émissions étant parmi les plus regardées par le public américain. Il en profite pour dévoiler quelques sketchs ou raconter des anecdotes. Comme sa première rencontre avec son mentor Jerry Seinfeld à Paris, qu'il a préféré ne pas inviter chez lui, son appartement étant placardé de posters à son effigie. Une confession sur le plateau de Seth Meyers qui a fait rire l'audience et augmenté sa côte de popularité. Dans les semaines à venir, on pourra le voir à nouveau sur le plateau de Conan O'Brien, et pour la première fois, sur celui de l'incontournable Jimmy Fallon.

2017 : la consécration

En ce début d'année 2017, Gad Elmaleh a réaffirmé son amour pour l'humour à l'américaine en assurant la présentation du premier numéro de Saturday Night Live à la française, avec un beau succès d'audience, près de 3 millions de téléspectateurs.



Après New York, Chouchou reprendra ensuite sa tournée à travers les États-Unis pour Oh my Gad! S'il vous manque, vous pourrez vous consoler en regardant sera sur Netflix. Le géant américain du streaming s'apprête à diffuser en exclusivité son spectacle inédit Gad Elmaleh part en live, avec sous-titres, dès le 24 janvier, une première pour un humoriste français. L'occasion rêvée de toucher un public plus large que jamais.



Dans une interview à TéléObs, au siège français de Netflix, Gad Elmaleh a aussi révélé qu'il planche avec la plateforme sur une idée de série lui étant consacrée, comme Louie, de l'humoriste américain Louis C.K., une autre de ses idoles. Le rêve américain n'a pas de limite.