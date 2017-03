Chantal Ladesou tente de séduire Laurent Ruquier

publié le 24/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête exceptionnelle, auteur, compositeur et interprète qui publie "Ce que je sais de l'amour" et "ce que je sais de la mort"…Philippe Katerine



Une Grosse Tête dont le charme nous donne une idée de l'infini et qui va pouvoir reformer son duo avec Philippe Katerine…Arielle Dombasle

Une Grosse Tête qui a aussi été chanteuse avec des chansons comme "Sex appeal", "Bombe anatomique" ou "Si ma gueule vous plaît"…Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qu'on regarde souvent en pensant à l'après…Sophie Davant



Une Grosse Tête qui n'a pas besoin de chanter pour faire des canards…Franz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête dont le matelas à mémoire de forme vient de démissionner…Bernard Mabille



