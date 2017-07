TF1 planche sur deux séries "dans l'esprit de 'Downton Abbey'"

publié le 11/07/2017 à 16:20

En quête de renouvellement, TF1 voit son département fiction se lancer dans différents projets afin de perpétuer la tradition de la chaîne en matière de création de séries originales. Entre Une famille formidable, Clem ou encore Nos chers voisins et autres Alice Nevers, le juge est une femme, les fictions made in TF1 fonctionnent et le groupe s'apprête à tenter l'aventure de la mini-série historique.



Marie Guillaumond, directrice de la fiction de la première chaîne, s'est confiée lors d'une interview au site Puremedias. "Nous sommes en train de développer deux mini-séries historiques dans l'esprit de Downton Abbey", a-t-elle lâché. Une référence à l'excellente série britannique au succès planétaire.

"L'idée c'est de raconter des histoires très romanesques à travers des destins de femmes qui ont vécu au XXe siècle", a indiqué Marie Guillaumond. "Ce seront des personnages historiques forts et identifiants dont nous raconterons la vie dans un cadre spectaculaire et patrimonial", détaille-t-elle. "Même si le polar est l'ADN de la fiction, nous avons envie d'explorer un genre nouveau et de diversifier notre offre", justifie la patronne de la fiction.



Un pari pour TF1 qui doit constamment miser sur des nouveautés à fort potentiel d'exportation. En effet, les séries peuvent ensuite faire le tour du monde et rapporter beaucoup d'argent aux chaînes.