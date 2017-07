publié le 11/07/2017 à 18:40

Après le succès fulgurant de Juste un regard, série adaptée du roman d'Harlan Coben sur TF1, le romancier continue sa fructueuse collaboration avec le petit écran. L'auteur de best-seller et le scénariste Danny Brocklehurt préparent une nouvelle série dramatique, Safe, commandée à la fois par Netflix et par le groupe Canal +. Selon la RED production Compagny, le tournage aurait même déjà débuté.



Safe racontera l'histoire d'un chirurgien pédiatrique, incarné par Michael C. Hall (Dexter), qui élève seul ses deux filles dans une communauté cloisonnée et pittoresque. Mais l'une d'elles s'échappe pour se rendre à une fête. Cette soirée sera cependant bouleversée par un meurtre et une disparition, révélant des secrets profondément enfouis.



Selon les informations de TV Mag, Audrey Fleurot (Engrenage, Intouchables) sera présente au casting, au côté de Michael C.Hall. Une énième touche française qu'Harlan Coben semble apprécier, après avoir casté Alexandra Lamy et Virginie Ledoyen dans ses deux premières séries.



Les acteurs britanniques Amanda Abbington (Mary dans Sherlock) et Marc Warren (Doctor Who, Wanted) joueront également des rôles de premiers plans. Cette série en huit épisodes, prévue pour 2018, pourrait bien bénéficier du succès des précédentes séries du maître du polar.