publié le 23/01/2018 à 11:28

C'est un des événements télé de la semaine le retour de The Voice sur TF1 pour une 7e saison. Et pour la première foi, la production a ouvert les portes des castings sauvages à RTL. Nous sommes bien avant les auditions à l'aveugles. Direction la banlieue parisienne, où Bruno Berberes s’apprête à auditionner les derniers candidats trouvés partout en France. "C'est vraiment le premier contact, juste avant le grand saut si jamais on les sélectionne. L'étape d'après est très importante puisque c'est le choix de la chanson", explique-t-il au micro de RTL.



Dans les couloirs on se concentre, des vocalises et des notes planent dans l'air, on dirait une fourmilière de chanteurs. Et quand ça match, on fait monter le producteur artistique de l'émission Pascal Guix. 20.000 personnes postulent chaque année, Bruno Berberes et ses équipes en trouvent eux entre 3 et 4.000 par an, 180 sont présentés à la chaîne, 130 sont retenus, et participent à l'émission.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

On va balayer l'actualité musicale avec le retour Yves Duteil. Six ans après son dernier disque, il vient de sortir Respect, composé de douze chansons inédites et un fil rouge : la bienveillance. Yves Duteil a ressenti une urgence d'écrire en janvier 2015, après les marches républicaines qui avaient fait suite aux attentats notamment à Charlie Hebdo. "Il y avait quelque chose de plus universel à dégager de ce rassemblement spontané, paisible, mais déterminé. De façon étrange, il fallait que cet album soit le reflet de ce que j'ai ressenti, de ce qu'on a ressenti, mais pas forcément quelque chose de lourd", explique l'artiste au micro de RTL.



À 68 ans, Yves Duteil livre un disque élégant, poétique, un poil candide mais plein d'espérance. Au fil du disque, l'interprète de Prendre un enfant, tend la main aux musulmans français, chante les valeurs de la famille, son piano centenaire et rend un bel hommage à sa femme Noëlle.