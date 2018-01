publié le 22/01/2018 à 16:26

Qui succédera à Alma et tentera de faire mieux que la 12ème place obtenue l'an passé par la Française au concours de l'Eurovision ? Les choses se précisent. Pour la première fois, France 2 permet au public de choisir son candidat pour l'édition 2018, grâce à trois prime-time intitulés Destination Eurovision. 18 artistes se sont d'abord présentés devant un jury composé de Christophe Willem, Isabelle Boulay et Amir, ainsi qu'un jury international.



À l'issue de deux soirées où ces derniers ont dû les départager, huit d'entre eux se sont qualifiés pour la grande finale, qui aura lieu samedi 27 janvier. Celle-ci sera diffusée en direct et les téléspectateurs pourront voter et envoyer leur candidat préféré à Lisbonne, où se tiendra la 63ème édition du concours européen, le 12 mai prochain.

Si Lisandro Cuxi et Igit ont l'avantage d'être déjà identifiés par le public, Emmy Liyanna ou encore le duo Madame Monsieur on fait forte impression lors des demi-finales. Retour sur les prestations et portraits des 8 finalistes.

Lisandro Cuxi, avec le titre "Eva"

Bien connu des téléspectateurs, le vainqueur de la saison 6 de The Voice a déjà sorti son propre album intitulé Ma bonne étoile l'an dernier. Être sélectionné pour chanter à Lisbonne lui tient particulièrement à cœur, sachant que le jeune homme de 18 ans est né et a vécu dans la capitale portugaise jusqu'en 2009. Avec la chanson Eva, Lisandro Cuxi a conquis tous les membres du jury. Il est arrivé en première position de sa demi-finale, récoltant 66 points.

> Lisandro Cuxi - Eva

Emmy Liyana, avec le titre "OK ou KO"

Ancienne candidate du télé-crochet The Voice (saison 6), cette jeune chanteuse d'un naturel timide et réservé a séduit les jurés avec une chanson écrite par son ancienne coach Zazie et composée par Olivier Schultheis. Sa prestation lors de la première demi-finale lui a valu 50 points, et lui a permis de terminer en deuxième position, derrière Lisandro Cuxi.

> Emmy Liyana - OK ou KO

Malo, avec le titre "Ciao"

Peu de jeunes chanteurs peuvent se targuer d'avoir Jean-Louis Aubert comme parrain dans le métier. C'est pourtant le cas de Malo, qui a sorti son deuxième album Be/Etre l'an dernier. Le leader des Insus lui a même composé deux titres. Mais c'est avec la chanson Ciao, qu'il lui a même composée, que Malo a su tirer son épingle du jeu. Avec 46 points, le chanteur originaire de Normandie est arrivé en troisième position de sa demi-finale.

> Malo' - Ciao

Louka, avec le titre "Mamma Mia"

C'est sur le fil que Louka a arraché sa place en finale, avec 30 points récoltés lors de la première demi-finale. À 20 ans, cet ancien sportif a été repéré par Maître Gims, qui a d'ailleurs écrit la chanson que porte le candidat dans cette compétition, en collaboration avec Vitaa.

> Louka - Mamma Mia

Madame Monsieur, avec le titre "Mercy"

Avec son texte engagé, le duo a submergé d'émotion les jurés tant français qu'internationaux. Mercy est en effet le prénom d'un bébé né dans un bateau qui recueille les migrants en mer Méditerranée. Émilie Satt et Jean-Karl Lucas, en couple à la ville, ont voulu raconter son histoire en chanson. Un pari réussi puisque le duo est arrivé en tête de la seconde demi-finale avec 56 points.

> Madame Monsieur - Mercy

Max Cinnamon, avec le titre "Ailleurs"

Le benjamin de la compétition (16 ans) s'est qualifié haut la main avec une très honorable deuxième place, juste derrière Madame Monsieur, avec 54 points. Celui qui a vécu à Londres jusqu'à ses 11 ans a proposé au public et aux jurés une chanson avec des couplets en français et un refrain en anglais, signature de sa double culture.

> Max Cinnamon - Ailleurs

Nassi, avec le titre "Rêves de gamin"

C'est d'abord par l'écriture que Nassi est arrivé à la chanson. On lui doit notamment le titre interprété par Kendji Girac Les yeux de la mama. Il a également collaboré avec Soprano ou encore Claudio Capéo. Mais c'est derrière le micro qu'il se lance dans l'aventure Eurovision, et bien lui en a pris puisqu'il s'est qualifié pour la grande finale, en troisième position ex-aequo avec Igit (46 points).

> Nassi - Rêves de gamin

Igit, avec le titre "Lisboa Jerusalem"

Son visage et surtout le timbre de sa voix ne doit pas vous être totalement étranger. Igit est allé jusqu'en demi-finale de la saison 3 de The Voice, dans l'équipe de Garou (qui présente aujourd'hui Destination Eurovision, ndlr). Avec sa chanson Lisboa Jerusalem, Igit veut marquer les esprits en "parlant d'Europe", mais il en profitera également pour faire un clin d’œil à la ville hôte de la compétition. Le chanteur a eu les faveurs du jury lors de la deuxième demi-finale, et s'est qualifié en 3ème position ex-aequo avec Nassi (46 points).

> Igit - Lisboa Jerusalem