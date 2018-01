publié le 19/01/2018 à 16:43

Le retour de l'émission phare de TF1 approche à grand pas. Dès le samedi 27 janvier, The Voice : la plus belle voix revient pour une septième saison. L'émission, diffusée en prime time sur TF1, restera présentée par Nikos Aliagas, aux commandes du programme depuis son lancement en 2012.



L'année dernière, c'est le jeune Lisandro Cuxi qui a remporté le concours de chant. Après avoir sorti son premier album en août 2017, il est désormais candidat à Destination Eurovision sur France 2, une émission qui a pour but de déterminer le candidat qui représentera la France au concours de chant européen.



Cette nouvelle saison du célèbre télé-crochet est une belle façon de commencer l'année pour TF1. La chaîne a trouvé dans cette émission une véritable machine à audience : en 2017, l'émission a été présente à cinq reprises dans le top 20 des plus grosses audiences de l'année. 2018 devrait encore être l'occasion pour TF1 d'avoir des audiences plus que satisfaisantes grâce à The Voice, d'autant que le programme revient avec quelques nouveautés qui devraient très certainement lui donner un nouvel élan.

L'arrivée d'un nouveau coach

C'est la grande nouveauté de cette saison 7 : l'arrivée de Pascal Obispo, en remplacement de Matt Pokora. Fort de ses 25 ans de carrière, ses plus de cinq millions d'albums vendus et les dizaines de tubes dont il est à l'origine, l'interprète de Lucie ou encore de Fan va prendre place sur le célèbre fauteuil rouge aux côtés de Zazie, Mika et Florent Pagny.

Ce nouveau coach a une vision bien arrêtée sur les raisons qui le pousseront à se retourner lors des auditions à l'aveugle. À ses yeux, nul besoin que le candidat bénéficie d'une technique parfaite.



Pour lui, tout repose sur l'interprétation et l'intention : "Je ne me retournerai pas forcément pour quelqu’un qui est trop technique et qui chante parfaitement bien, a-t-il confié à TV Mag. C’est sûr qu’on se retourne sur un artiste qui chante bien avec de l’émotion. Et, s’il chante mal avec de l’émotion, je peux me retourner aussi."

Les nouvelles étapes de sélection

La production a revu sa feuille de route pour le déroulé de cette nouvelle édition. Exit les fameuses battles qui s'enchaînaient après les auditions à l'aveugle. Cette fois, les talents sélectionnés lors des auditions auront à proposer à leur coach une ou plusieurs chansons de leur choix pour l'interpréter sur le plateau dans le cadre d'une "audition finale".



C'est le coach qui aura le dernier mot pour le choix du morceau. Le défi sera pour le talent de livrer une performance différente de ce que l'on peut attendre en fonction de sa personnalité artistique.



Trois talents de chaque équipe se succéderont et le coach ne pourra en choisir qu'un seul. Il sera alors possible à ce moment-là pour les autres coach de "voler" un des deux candidats éliminés.



S'ensuivront ensuite les duels : une nouvelle épreuve qui verra les différents talents de chaque équipe s'affronter une dernière fois avant les émissions en direct. Cette fois, les coach n'auront plus la possibilité de voler un talent. Une fois arrivés aux primes en direct, les talents seront soumis aux votes des téléspectateurs.

Hommage à Johnny Hallyday

Depuis la disparition de Johnny Hallyday le 6 décembre 2017, les hommages à la télévision se sont multipliés, et tout particulièrement dans les émissions musicales. The Voice n'aurait pu démarrer sereinement cette nouvelle édition sans rendre hommage au Taulier du rock.



Les quatre coachs vont interpréter Quelque chose de Tennessee, l'un des plus grands tubes de la star.



"La seule chose qu’il fallait faire pour une émission qui parle de musique et qui parle de voix, c’est au moins de rendre hommage à une personne comme Johnny qui a influencé, qui a été là et qui a fait partie de nos vies toutes ces années, tout simplement.", a souligné Pascal Obispo dans TV Mag. Une séquence qui promet d'être riche en émotions.