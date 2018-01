publié le 21/01/2018 à 20:09

The Voice entamera sa septième saison samedi 28 janvier. L'émission reste un formidable tremplin au cours duquel les jeunes talents apprennent à passer à la télévision. Comment des amateurs de la chanson deviennent-ils des artistes ? C'est le travail d'Olivier Schultheis, arrangeur musical de l'aventure depuis sept ans. "Mon boulot consiste à bien cerner les artistes qui vont arriver, pour savoir jusqu'où je peux les amener musicalement. C'est aussi de préparer leur éventuel album", explique-t-il au micro de RTL.



Olivier Schultheis n'est pas le programmateur musical de l'émission, il est là pour mettre en valeur les candidats. Avant d'arriver à The Voice, l'arrangeur musical travaillait dans un autre talent show, Nouvelle Star. C'est à lui qu'on doit l'interprétation de Lolita par Julien Doré, une reprise devenue culte dès son interprétation pendant l'émission.

Comment savoir quel arrangement convient à quel artiste ? "Sur les tests à l'aveugle, qui est la partie très forte, les artistes viennent répéter avec moi, explique Olivier Schultheis. Ils viennent passer une demi-heure avec nous avant un écrémage définitif. En une demi-heure je dois très rapidement cerner quelqu'un".

Depuis le début de l'émission en 2012, aucune femme n'a remporté la compétition. "Je crois savoir que les gens qui regardent et qui vont prendre leur téléphone sont plutôt des jeunes filles entre dix et quinze ans, explique Olivier Schultheis. On a eu des filles fantastiques, qui ne sont pas allées jusqu'au bout mais j'espère que ça va changer cette année".



Quel avenir pour les émissions dé télé-crochet ? Que ce soit The Voice ou Nouvelle Star, l'audience n'augmente plus. Mais avec une moyenne de six millions de téléspectateurs pour la dernière saison, The Voice est un des plus grands succès de TF1. "On est parti de tellement haut (...) The Voice est encore très puissant", confie-t-il. À la veille de sa septième saison dans l'émission, Olivier Schultheis aime toujours autant ce qu'il y fait : "On essaye de faire un truc de qualité, on y arrive plus ou moins. Je m'éclate et j'y crois toujours", conclut-il.

