publié le 23/06/2017 à 16:57

La rumeur enflait ces dernières semaines, c'est désormais officiel : Matt Pokora ne retournera pas son fauteuil rouge dans la septième saison de The Voice. Vendredi 23 juin, le chanteur a posté un message sur les réseaux sociaux, débutant par : "Vous avez entendu tout et n'importe quoi depuis quelques semaines, et surtout du n'importe quoi." L'interprète de Elle me contrôle ajoute par la suite qu'il sera absent des saisons à venir de The Voice et The Voice Kids, à l'exception de la prochaine dédiée aux enfants, déjà tournée et qui sera diffusée à la rentrée 2017.



De nombreuses rumeurs lui prêtaient de mauvaises relations avec les autres coachs depuis quelques semaines, mais M. Pokora a précisé qu'il souhaitait passer l'année 2018 à l'écart des plateaux de télévision, afin de se concentrer sur ses "futurs projets", et notamment sa tournée. Ce n'est pas une surprise, car il annonce que "tout était convenu ainsi depuis le départ". Dans son message, il ne manque cependant pas de remercier ses "amis coachs" ainsi que la production.

La semaine précédente, une rumeur annonçait son départ. Une source avait d'ailleurs confié à Voici que la production estimait que "Matt Pokora n'a pas su prendre la place qu'il devait dans le show" et aurait remercié le juré. La production et le chanteur avaient cependant démenti.