et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/12/2017 à 18:55

Des larmes, des chants, des guitares, des motos. Johnny aurait sans doute été très fier de ce samedi de décembre, de cette journée exceptionnelle, historique, qui lui a rendu hommage. Plusieurs moments forts ont ponctué cette cérémonie nationale. La foule immense, réunie sous un ciel bleu, les poings liés sur Gabrielle, une horde de motards, des centaines de bikers, Laura et David, main dans la main, fixant le cortège funéraire, une longue étreinte entre Sylvie Vartan et Nathalie Baye. Et puis la croix que portait toujours Johnny, désormais au cou de sa femme Laeticia.



Les hommages se poursuivent dans toute la France, comme devant l'Olympia, où les fans se sont rendus ici spontanément, à la fin de la messe à l'église de la Madeleine. Les lettres rouges ont du être retirée mais un livre d'or a été installé : des petits mots y sont laissés avant que le livre ne sois remis à Laeticia.

De nombreuses personnalités étaient présentes comme Line Renaud, Claude Lelouch et bien sûr, les différents membres du clan Hallyday. 700 personnalités avaient pris place à l'intérieur de l'église : des politiques, mais aussi des anonymes qui ont eu droit, au dernier moment, d'assister eux aussi à la cérémonie. À la fois solennel et rock'n'roll, la célébration a été ponctuée par les hommages de nombreux amis de Johnny Hallyday.

Philippe Labro a notamment partagé la dernière phrase de Johnny, que lui a confié Laeticia : "Il a levé les yeux au ciel et puis il s'en est allé". Patrick Bruel, lui, a exprimé toute son émotion de devoir laisser partir celui qu'il considérait comme son grand frère : "Tout laissait penser que tu étais immortel, c'est con je sais, mais j'y ai cru jusqu'à hier soir. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y aura plus de Johnny". Line Renaud a dit un dernier au revoir à celui qu'elle considérait comme son filleul : "Jamais, jamais notre amour pour toi ne mourra".

À écouter également dans ce journal :

- Ce sont eux qui ont fait vibrer le pavé : les bikers ont marqué eux aussi cette journée d'adieu à Johnny. Partout la même ferveur et partout le même vrombissement des Harley. "Il mérite ce qu'on a fait pour lui, il le mérite vraiment".



- Trois présidents étaient présents à la cérémonie. Emmanuel Macron a prononcé un éloge funèbre devant l'église de la Madeleine puis a assisté à la célébration, comme François Hollande et Nicolas Sarkozy.



- Le cercueil de Johnny Hallyday partira dimanche 10 décembre pour Saint-Barthélémy, où il sera inhumé. L'avion devrait décoller vers 9 heures de l'aéroport du Bourget.



- Plusieurs manifestations ont eu lieu ce 9 décembre à Paris. Des milliers de basques ont demandé le relâchement des 62 personnes détenues pour des crimes ou délits liés au terrorisme basque.



- Des manifestations ont également eu lieu dans toute la France contre la venue de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui doit arriver demain à Paris.



- Plus de peur que de mal au Louvre après qu'un incendie se soit déclaré dans un local technique situé dans les sous-sols du Carrousel.



- 17e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain affronte Lille.



- En rugby, Toulon recevait les anglais de Bath. Le RCT l'a emporté 24 à 20.



- 12 départements sont en alerte orange pour une grande partie de la journée du 10 décembre pour vent, neige, verglas ou avalanche.