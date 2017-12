publié le 09/12/2017 à 18:39

Les Françaises et les Français ont rendu un dernier hommage à Johnny Hallyday. Décédé le mercredi 6 décembre des suites de son cancer du poumon dans sa ville de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), le Taulier laisse derrière lui toute une famille, des millions de fans, mais aussi de nombreux proches, tous endeuillés, tous venus lui rendre un hommage à la hauteur de sa gloire et de sa carrière hors-normes.



Après avoir descendu l'avenue des Champs-Élysées, le cortège funéraire a terminé son chemin sur le parvis de l'église de la Madeleine, au cœur de la capitale, pour une cérémonie religieuse d'une heure à laquelle de nombreuses personnalités bien connues des Français ont assisté.

Le chanteur Patrick Bruel, l'écrivain et journaliste Philippe Labro, son ex-femme Sylvie Vartan et son ex-compagne Nathalie Baye, le chanteur Thomas Dutronc, les ex-présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande, sa marraine Line Renaud, l'acteur Jean Reno... Les plus grandes célébrités françaises et quelques figures politiques ont été réunies pour célébrer celui qui a marqué leur vie, tant d'un côté professionnel qu'amical, et parfois même sentimental.

Je t'ai aimé comme un grand frère Patrick Bruel Partager la citation





"Il règne sur le podium des mythologies françaises entre de Gaulle et Tintin", a déclaré l'écrivain Daniel Rondeau, l'une des personnalités invitées à prendre la parole en l'église de la Madeleine, ajoutant que "Johnny n'oubliait jamais qu'il tenait sa couronne des faubourgs et des bas quartiers".



"Je t'ai aimé comme un grand frère (...) Tu vas faire le voyage avec Jean d'Ormesson, vous allez bien vous marrer", a plaisanté d'une voix cassée par l'émotion le chanteur français Patrick Bruel, qui a conclu son texte d'un "Je t'aime". L'acteur Jean Reno a, lui, déclamé un poème, L'escargot, qu'il a eu du mal à finir, la gorge nouée, emporté par l'émotion. "La gloire et la grâce pourraient être le titre du roman de sa vie", a auparavant estimé le journaliste-écrivain Philippe Labro.