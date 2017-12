publié le 09/12/2017 à 08:34

Alors que l'homme populaire qui sera rendu à Johnny Hallyday débutera à midi à Paris, des dizaines de fans sont dores et déjà devant les grilles de l'église de la Madeleine. Malgré des températures très basses, ils n'ont pas hésité à arriver de toute la France, parfois très tard, pour être aux premières loges et vivre au plus près ce dernier hommage à leur idole.



Venus du Calvados, un frère et une sœur ont roulé toute la nuit et sont arriver à 4 heures à Paris. "C'était très important d'être là après tout ce qu'il nous a fait vivre, toutes les fois où on a été le voir. Je devais être devant pour lui dire au revoir", confie Stéphane.

À partir de midi, le cercueil de Johnny Hallyday descendra les Champs-Élysées où la voie montante sera réservée au public. On attend une foule innombrable, de l'Arc de Triomphe à la Concorde jusqu'à l'église de la Madeleine.

À écouter également dans ce journal

Solidarité - La 31e édition du Téléthon a démarré hier sur France 2. Comme chaque année pour donner il faut appeler le 36 37.



Justice - Deux dirigeants de Lafarge ont été mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui. La filiale syrienne du cimentier est mise en cause pour avoir pactisé avec le groupe État islamique entre novembre 2013 et septembre 2014 afin de poursuivre son activité sur place.



International - Deux morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan des affrontements hier entre Palestiniens et les forces israéliennes au lendemain de la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël.



Ligue 1 - Bordeaux a été corrigé 3-0 par Strasbourg hier. Strasbourg est 11e avec 21 points et une longueur sur son adversaire du soir bordelais en pleine déconfiture.