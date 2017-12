publié le 08/12/2017 à 13:30

L'hommage national à Jean d'Ormesson a eu lieu ce vendredi 8 décembre à la mi-journée. Comme Simone Veil, plus tôt cette année, la cérémonie s'est déroulée dans la cour des Invalides, où Emmanuel Macron, qui a déposé symboliquement un crayon sur le cercueil de l'écrivain, a prononcé l'éloge funèbre : "On ne devient pas écrivain, on ne se veut pas écrivain, sans une faille, sans une intranquillité secrète et féconde. 'J'écris parce que ça ne va pas', disait-il. Pourquoi ? 'Je ne sais pas, ou je ne me souviens plus', répondait-il. Voilà son élégance."



Le cercueil de Jean d'Ormesson était posé à même le sol, sur les pavés de la cour des Invalides. La famille de l'académicien était présente, le président a chaleureusement embrassé sa veuve Françoise. Les ex-chefs de l'État Nicolas Sarkozy et François Hollande faisaient partie des officiels réunis, tout comme certains membres du gouvernement, comme Françoise Nyssen et Bruno Le Maire, mais aussi quasiment tous les académiciens.

À écouter également dans ce journal

- L'académicien Jean-Marie Rouart a lui aussi prononcé un discours en hommage à Jean d'Ormesson. "La littérature, c'était son pays, sa religion, sa passion, l'amour. Nous n'étions que ses compagnons de route avec lesquels il voyageait".

- Nicolas Sarkozy, accompagné par sa femme Carla Bruni-Sarkozy, s'est rendu dans la matinée au funérarium du Mont-Valérien pour se recueillir devant la dépouille de Johnny Hallyday. "C’est un pan entier de nos vies qui disparaît", a déclaré l'ancien président.



- Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a évoqué la laïcité en conseil des ministres ce vendredi, avec la proposition de mettre en place des équipes chargées d'intervenir dans des établissements où il y a des tensions sur les religions.



- Le Premier ministre libanais Saad Hariri a dénoncé la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. "J'espère que votre soutien politique pour la stabilité dans la région continuera, c'est devenu urgent après la décision américaine, qui complique le processus de paix", a-t-il dit lors d'un passage à Paris.



- La Commission européenne et le Royaume-Uni sont tombés d'accord sur la première phase des négociations du Brexit portant sur les modalités de leur divorce. Les discussions devraient donc entrer dans une deuxième phase.