publié le 08/12/2017 à 19:41

Une journée de recueillement. Samedi 9 décembre, doit avoir lieu l'hommage populaire à Johnny, à Paris. Le cercueil de la star du rock descendra à partir de midi les Champs-Élysées, suivi de plusieurs centaines de bikers. Le public sera au plus près, comme l'avait souhaité l'artiste, et 1.500 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité.



Ensuite, une cérémonie d'hommage à l'église de la Madeleine à Paris doit avoir lieu, et durer environ 1 heure. Elle sera présidée par monseigneur Benoît de Cinetti. L'ensemble vocal de la paroisse assurera les chants, alors que sur le parvis le groupe de Johnny sera installé pour jouer. D'autres musiciens qui ont travaillé avec Johnny par le passé assureront également l'accompagnent musical de la messe. Sont notamment prévus : un Ave Maria au piano et la chanson Je te promets de Johnny.

Au total, près de 700 personnes ont été conviées à la cérémonie religieuse par Laeticia Hallyday et l'Élysée. Emmanuel Macron doit d'ailleurs prendre la parole durant une quinzaine de minutes. D'autres souhaits de la famille sont encore à l'étude, comme l'organisation d'un lâcher de colombes, et l'installation sur la façade l'église d'un portrait géant de Johnny.

À écouter également dans ce journal

- Nicolas Sarkozy et son épouse Carla sont venus se recueillir ce matin devant la dépouille de Johnny. Sur place des fans sont aussi présents et apportent des fleurs. Un moyen de faire un dernier adieu à leur idole.



- Un hommage national a été rendu à Jean d'Ormesson ce vendredi 8 décembre dans la cour des Invalides, trois jours après son décès. Emmanuel Macron a déposé un crayon de papier sur son cercueil, un geste symbolique.



- Un Palestinien a été tué ce vendredi dans la bande de Gaza alors qu'il participait à des manifestations contre la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël, par les États-Unis.



- De nouvelles mises en examen attendues chez Lafarge. Le cimentier français est accusé d'avoir financé l'État Islamique pour rester en Syrie malgré la guerre en 2013. Bruno Lafront et Christian Herrault sont en garde à vue depuis mercredi.



- Le 31ème Téléthon est lancé ce vendredi soir sur France Télévision. Au programme : 30 heures de direct. Depuis toutes ces années, des milliers de maladies rares ont un nom et la recherche a fait d'énormes progrès. Pour faire un don, le numéro à composer est le 36.37.