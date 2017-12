publié le 09/12/2017 à 07:32

Comme un symbole d'un monument du patrimoine national à un autre, la Tour Eiffel est illuminée depuis hier soir d'un "Merci Johnny". La France toute entière va rendre hommage au plus célèbre de ses chanteurs. À partir de midi, le cercueil de Johnny Hallyday descendra les Champs-Élysées où la voie montante sera réservée au public. On attend une foule innombrable, de l'Arc de Triomphe à la Concorde jusqu'à l'église de la Madeleine.



Pour tous les inconditionnels qui vont arriver ce matin à Paris, il faudra probablement de la patience pour rejoindre le cœur de la capitale. Un large secteur est interdit à la circulation et des stations de métro sont d'ores et déjà fermées.

Toute la journée d'hier, des personnalités et des proches sont venus se recueillir sur le cercueil de Johnny. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, amis du chanteur, se sont rendus au funérarium du Mont Valérien. Demain, la dépouille du chanteur s'envolera pour Saint-Barthélémy.

À écouter également dans ce journal

Solidarité - La 31e édition du Téléthon a démarré hier sur France 2. Comme chaque année pour donner il faut appeler le 3637.



Justice - Deux dirigeants de Lafarge ont été mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui. La filiale syrienne du cimentier est mise en cause pour avoir pactisé avec le groupe État islamique entre novembre 2013 et septembre 2014 afin de poursuivre son activité sur place.



International - Plusieurs milliers de Palestiniens se sont heurtés aux forces israéliennes, faisant deux morts et des dizaines de blessés hier lors des protestations contre la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël.



Brexit - Les conditions du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se précisent. La Commission a assuré que les citoyens de l'Union vivant au Royaume-Uni conserveront les mêmes droits.



International - Quinze Casques bleus ont été tués hier lors d'affrontements en République démocratique du Congo. C'est la pire attaque de ces 24 dernières années contre des soldats de l'ONU.



Ligue 1 - Bordeaux a été corrigé 3-0 par Strasbourg hier. Strasbourg est 11e avec 21 points et une longueur sur son adversaire du soir bordelais en pleine déconfiture.