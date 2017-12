Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy et le comédien Jean Reno lors de l'enterrement de Johnny Hallyday le 9 décembre

publié le 09/12/2017 à 15:45

De nombreuses personnalités sont venues dire un dernier au revoir à Johnny Hallyday ce samedi 9 décembre. Parmi elles, Jean Reno, grand ami du chanteur et parrain de sa fille Jade, âgée de 13 ans. C'est d'ailleurs cette dernière, avec sa petite sœur Joy, qui a choisi le texte lu par Jean Reno, L'Escargot de Jacques Prévert. Un poème très émouvant qui évoque la continuité de la vie après la mort d'un être cher.



"À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont", commence le comédien, qui donne voix et vie à ce très beau texte de Jacques Prévert. "Ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis, ça noircit le blanc de l’œil, et puis ça enlaidit", continue Jean Reno.



Le comédien a réussi à contenir son émotion jusqu'au dernier mot de sa lecture mais, me texte terminé, il n'a pu retenir ses larmes plus longtemps. D'autres personnalités présentes à l'enterrement ont rendu hommage à Johnny Hallyday : Sandrine Kiberlain, Marion Cotillard et, bien sûr, Line Renaud.

"Ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil et ça enlaidit. Les histoires de cercueil c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie."



