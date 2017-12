La France dit au revoir à deux légendes : Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday

publié le 08/12/2017 à 11:04

Difficile d'imaginer deux personnalités plus dissemblables que l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson et le chanteur populaire Johnny Hallyday, disparus tous deux à quelques heures d'intervalle, mais c'est avec une même émotion que la France s'apprête à les saluer.



L'hommage national à l'auteur d'"Au plaisir de Dieu" débutera aujourd'hui à 10H30 par une messe célébrée en la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris.



C'est l'académicien Jean-Marie Rouart qui prononcera l'éloge de son ami immortel disparu au début de la semaine à l'âge de 92 ans.



"Jean d'Ormesson est un écrivain. C'est aussi une star, un monument national", écrivait Jean-Marie Rouart à propos de Jean d'Ormesson, romancier qui l'a encouragé à écrire. "Aristocrate mais républicain, de droite mais attiré par la gauche, écrivain mais lorgnant sur la politique, privilégié mais ayant perdu un château historique (le château de Saint-Fargeau, ndlr), il réconcilie les Français avec leurs contradictions", notait avec justesse l'auteur d'"Avant-guerre".



La cérémonie religieuse sera suivie à midi par un hommage national dans la cour d'honneur des Invalides présidé par Emmanuel Macron.



Parmi les invités figureront deux anciens président de la République: Nicolas Sarkozy qui a dit pleurer "un ami" et François Hollande qui l'avait élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur.



La dépouille de Jean d'Ormesson sera incinérée "plus tard" dans l'intimité, a confié sa famille à l'AFP.



Le romancier, archétype de l'écrivain à la française, charmant et charmeur, est décédé dans la nuit de lundi à mardi d'une crise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine.



Homme brillant, espiègle, volontiers séducteur derrière son regard bleu malicieux, ("Le nez de Raymond Aron, les yeux de Michèle Morgan", résume Pierre Assouline), l'ancien directeur général du Figaro restera comme l'un des plus grands écrivains populaires français. Tous ses livres figuraient sur les listes des meilleures ventes.

Comme en octobre 1963, lorsque les morts de la chanteuse Édith Piaf et de l'académicien Jean Cocteau s'étaient télescopés, le décès de Jean d'Ormesson a précédé de quelques heures la disparition de "l'idole des jeunes" Johnny Hallyday.



La France rendra samedi un "hommage populaire" à l'interprète de "Que je t'aime".



Accompagné de 500 à 700 motards, le convoi funéraire du chanteur que le président Macron a qualifié de "héros français" descendra les Champs-Élysées de l'Arc de Triomphe à la Concorde à partir de midi avant une messe à la Madeleine.



Le président Emmanuel Macron "prendra brièvement la parole" à la Madeleine tandis que les musiciens du rocker joueront des standards du chanteur disparu sur le parvis de l'église.



