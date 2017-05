publié le 09/05/2017 à 20:53

Le géant Google se prête au jeu de l"Eurovision. Avant la finale diffusée le samedi 13 mai sur France 2 à 21h, le moteur de recherche a publié son propre classement des vainqueurs de la soirée, en comptabilisant pays par pays le nombre de recherches relatives en Europe à un des artistes du concours musical. Et comme dans la compétition officielle, le premier artiste le plus recherché obtient 12 points, le second 10 et le reste des scores vont de 8 à 1. Le moteur de recherches fait donc très forts à quelques jours de la finale de l'Eurovision.



Mais, qui arrive donc en tête du classement Google et qui pourrait gagner la compétition selon ses estimations ?C'est Alma, la candidate de 28 ans qui représente la France pour la 62e édition de l'Eurovision. Une belle surprise puisque la jeune femme n'est que 14e au classement des favoris. Alma interprétera en anglais depuis Kiev, la chanson Requiem, un an après la prestation d'Amir qui l'avait hissé à la 6e place.

Dans la suite du classement Goolgle, arrive le grand favori de cette année, l'italien Francesco Gabbani qui interprétera Occidentali’s Karma. Il est suivi par le Bulgare Kristian Kostov attendu avec son titre Beautiful mess. Mais, il faudra donc attendre le 13 mai dans la nuit pour découvrir qui succédera à Jamala.

Le classement Google pour l'Eurovision 2017

1. France : Alma avec Requiem.

2. Italie : Francesco Gabbani avec Occidentali’s Karma.

3. Bulgarie : Kristian Kostov avec Beautiful mess.

4. Australie : Isaiah Firebrace avec Don’t come easy.

5. Portugal : Salvador Sobral avec Amor pelos dois.