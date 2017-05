publié le 10/05/2017 à 10:38

Un homme avec une tête de cheval, des vocalises et des chorégraphies capillaires. La première demi-finale de l'Eurovision s'est déroulée le mardi 9 mai, à Kiev, et elle n'a pas manqué de surprises. Dix pays ont décroché leur place en finale, alors que huit autres ont été éliminés. Les bookmakers, qui ont commencé à parier sur les gagnants de cette épreuve, ont presque fait un sans faute. Les favoris, comme la Belgique, la Suède, le Portugal et l'Australie se sont qualifiés sans grande surprise. L'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Grèce et la Moldavie se sont également offert une jolie place pour l'épreuve ultime du concours musical.



Mais à la surprise des bookmakers, Chypre et la Pologne se sont qualifiés. En revanche, la Finlande et la Lettonie, également favorites selon les premiers pronostics, n'ont pas été retenus par le jury, tout comme le Monténégro, la Slovénie, l'Albanie, la Géorgie, la République Tchèque et l'Islande.

Une seconde épreuve aura lieu le 11 mai, et désignera dix nouveaux finalistes. Six pays n'ont pas besoin de participer à cette étape : la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Unis, car ils versent de fortes sommes à l'Union européenne de radio-télévision, organisatrice du concours. En tant que pays hôte, l'Ukraine est également exemptée. À l'issue de ces demi-finales, vingt candidats se qualifieront pour participer à l'ultime épreuve de l'Eurovision, le 13 mai prochain. La jeune Alma représentera le drapeau tricolore et tentera de faire mieux que la 6e place décrochée par Amir l'an passé.