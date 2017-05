publié le 08/05/2017 à 18:27

Plus que quelques jours avant la grande finale de l'Eurovision qui se tiendra à Kiev, en Ukraine le 13 mai prochain et sera diffusée en direct sur France 2. Après Amir, qui a décroché la 6e place l'année dernière, c'est au tour d'Alma de représenter la France avec sa chanson Requiem, dont le refrain sera interprété en anglais. Pour se hisser sur la plus haute marche du podium, Alma se prépare activement, et nous avons pu assister en exclusivité à l'une de ses séances de coaching vocal.



Pour cette session, on retrouve Alma pas très loin de la place de la Bastille à Paris, à l'abri des regards dans un studio de musique. Au milieu de la salle, trônent un piano et un micro. Alma chauffe d'abord ses cordes vocales et préparent les muscles de son visage. Avec les conseils de Geraldine Allouche, la coach vocale, le travail sur la chanson peut alors commencer.

La clef de la réussite, ce sera le souffle, car la chanson Requiem laisse peu de place à la respiration, explique la coach Geraldine Allouche. "On fait un travail bien précis au niveau du souffle, il faut bien appuyer au niveau du diaphragme pour qu'Alma ait le maximum d'air dans les poumons", précise la coach. Il aussi faut travailler les intentions, alors, à chaque couplet, la coach pose des questions à Alma : "C'est l'intention qui précède le son". Et pour Alma, il faut atteindre l'automatisme pour que sa prestation soit parfaite. Ce travail va se poursuivre en Ukraine pendant une semaine afin d'être fin prête pour affoler les votes au moment décisif.