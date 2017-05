Eurovision 2017 : "Si les gens sont fiers, j'aurais tout gagné", dit Alma

publié le 11/05/2017 à 09:50

C'est à Kiev, en Ukraine, que se déroulera samedi soir la finale du 62e concours de l'Eurovision. À deux jours de la finale, l'ambiance est sous haute protection. Même la vente de cigarettes est interdite autour du parc des expositions où se déroule la compétition pour éviter tout risque d'incendie. Il faut dire aussi qu'il y a une grande absente cette année : la Russie. La politique s'est invitée dans la compétition. La candidate russe a été interdite de séjour ici par les Ukrainiens. ça explique sans doute aussi en partie toute la sécurité déployée autour et à l'intérieur de Kiev.



Quant à la candidate française, Alma, elle va bien. Elle était mercredi soir sur la scène lors des répétitions de la 2e demi-finale qui a lieu jeudi 11 mai, sélection des 10 derniers candidats pour la grande finale. Ils seront 42 sur la ligne de départ. Pour Alma, c'était sa première vraie prestation face au public de l'Eurovision mais aussi devant des jurés professionnels.

"Si on se dit qu'on va gagner et qu'on ne gagne pas, on va être déçu, si on se dit qu'on veut une place honorable et qu'on ne l'a pas, on va être déçu, confie Alma à RTL. Donc évidemment que je vais faire le mieux possible et évidemment j'ai l'espoir que la France se classe le plus haut possible, mais je sais que la compétition est rude, je ne suis pas la favorite, donc c'est difficile d'en faire abstraction. Maintenant, si je suis fière et que les gens sont fières, j'aurais tout gagné".

À la rencontre des fans français

Elle sera dans une robe à paillettes noirs et or, seule en scène et derrière elle un écran géant avec des vues de Paris circulaires et des effets tourbillons avec la Tour Eiffel. La mise en scène, c'est le travail en partie du chorégraphe Medhi Kerkouch. Debout 8 heures, cardio, piscine, danse mais attention, elle n'apprend pas une chorégraphie, non il l'aide à prendre conscience de son corps pour mieux s'en servir.



Aujourd'hui, c'est la journée des fans français. Alma va les rencontrer à l'ambassade de France, une grande fête est prévue, il parait en plus que son excellence l'ambassadrice de France en Ukraine est une grande fan de l'Eurovision.