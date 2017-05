publié le 09/05/2017 à 16:41

C'est un concours qui passionne les foules et les mélomanes. L'Eurovision, organisé cette année par l'Ukraine, fait son grand retour à la télévision dès le mardi 9 mai. Mais on ne connaîtra pourtant pas le nom du vainqueur immédiatement. On ne le sait pas toujours, mais avant la grande finale, il y a les demi-finales. À cette occasion, 42 pays s'affrontent à grand renfort de vocalises et de notes de musiques. À l'issue de ces deux épreuves, seize candidats sont éliminés. Les autres participeront à la finale et peuvent espérer succéder à l'Ukrainienne Jamala, grande vainqueure de l'édition 2016.



La première salve des demi-finales se déroule le mardi 9 mai. La seconde demi-finale se déroulera le 11 mai. À l'issue de ces deux épreuves, 20 talents seront sélectionnés et pourront participer à la finale, le 13 mai prochain.

Un principe qui date de 2004

Le principe des demi-finales est très récent. Il a été introduit dès 2004, pour réguler le nombre de participants et déterminer qui seront les finalistes. Les pays classés dans le top 10 l'année précédente étaient automatiquement qualifiés, les autres devaient participer à la demi-finale pour se départager. Mais le nombre croissant de candidats a entraîné un changement dans le règlement. La demi-finale unique a été supprimée : à la place, deux demi-finales départagent les participants, organisées les mardi et jeudi précédant la finale.

La France directement qualifiée en finale

Ils seront 42 sur la ligne de départ, mais tous les pays n'ont pas à jouer leur place lors des demi-finales. Les plus gros contributeurs financiers, comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni sont directement qualifiés pour la finale. L'Ukraine, organisatrice du concours cette année, est également automatiquement sélectionnée. Les 36 autres artistes sont répartis dans deux demi-finales le mardi 9 et le jeudi 11 mai qui qualifieront 20 d’entre eux.



La Russie se retire pour des raisons politiques

Cette 62ème édition n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Un conflit entre l'Ukraine, pays organisateur, et la Russie agite cette édition 2017 de la compétition musicale. La candidate russe Ioulia Samoïllova a été interdite d'entrée sur le territoire ukrainien, car elle est accusée d'avoir donné un concert en Crimée en 2015, en dépit de l'interdiction de se rendre sur le territoire ukrainien. À la suite de cette décision, la Russie a décidé de ne pas participer et de boycotter le concours européen, qui ne sera d'ailleurs pas retransmis sur les chaînes de télévision russe.

L'Australie parmi les participants

Lorsqu'on jette un œil à la liste des participants du concours, la présence d'un pays peut surprendre. Depuis 2015, l'Australie participe au concours européen. Le chanteur australien Isaiah Firebrace jouera donc sa place lors des demi-finales. La raison : l'Australie diffuse la compétition depuis 1983, et c'est un véritable succès sur le sixième continent. Lors des soixante ans du concours, l'Eurovision a donc invité le pays à titre exceptionnel. Ce geste a cependant été renouvelé pour l'édition 2017.

Les favoris des bookmakers

Les bookmakers font déjà des pronostics sur les vainqueurs de ces demi-finales. Pour la première salve, le 9 mai, les favoris sont l'Arménie, le Portugal, la Suède, l'Azerbaïdjan, la Grèce, la Belgique, la Finlande, l'Australie, la Moldavie et la Lettonie. Pour la seconde demi-finale le 11 mai, ils prévoient que la Bulgarie, la Roumanie, l'Estonie, le Danemark, les Pays-Bas, l'Israël, la Hongrie, l'Autriche, la Norvège et la Serbie vont être sélectionnés. Pour le sacre final, c'est l'Italie qui est la grande favorite des bookmakers, avec le titre Occidentali's Karma, interprétée par Francesco Gabbani.

Où voir ces demi-finales ?

Les demi-finales de l'Eurovision seront retransmises en direct sur France 4 dès 21 heures. Jarry et Marianne James seront chargés des commentaires. L'humoriste cédera sa place à Stéphane Bern et le chanteur Amir Haddad pour commenter la finale, diffusée samedi 13 mai sur France 2, à 21 heures.

The wait is over! The #ESC2017 starts tonight with the first Semi-Final. Are you ready to #CelebrateDiversity with us? pic.twitter.com/4jd7dG0pEb — Eurovision (@Eurovision) May 9, 2017